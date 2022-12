REPLACED : le jeu d'action-plateformer 2.5D en pixel-art granuleux de retour avec du gameplay

Voilà un an et demi que nous étions nous nouvelles de REPLACED, ce jeu d'action-plateformer 2.5D qui a tapé dans l'oeil de nombreux joueurs par son esthétique pixel-art granuleux et son univers cyberpunk. De retour aux Game Awards 2022 avec un nouveau trailer, le titre développé par Sad Cat Studios continue d'être prometteur, aussi bien dans sa forme, sa mise en scène que dans son gameplay. Ce dernier est un mélange entre plateformer cinématographique et combat d'action à flux libre. Les mécaniques de jeu ne seront pas plus détaillées aujourd'hui, mais la vidéo nous permet de nous plonger davantage dans cette dystopie rétro-futuriste, offrant un aperçu de certaines de ses trames de fond, avec en prime des environnements abandonnés sombres, des paysages urbains au néon animés, mais également des combats élégants. Pour rappel, l'histoire nous permettra d'incarner R.E.A.C.H., une intelligence artificielle piégée dans un corps humain contre son gré. Le joueur va évoluer à Phoenix-City, une ville rongée par la corruption et où les hors-la-loi sévissent sans aucune impunité. Tout est gouverné par la la cupidité et ceux qui sont au pouvoir voient les humains et leurs organes comme de la monnaie facile.

La sortie de REPLACED est prévue pour quelque part en 2023 sur PC, Xbox Series et Xbox One, sachant qu'il sera disponible day one sur le Xbox Game Pass.