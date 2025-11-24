JeuxActuJeuxActu.com

Des Crocs Xbox 360 : une collaboration inattendue pour les 20 ans de la console

À l’occasion des célébrations autour des 20 ans de la Xbox 360, la marque multiplie d’ailleurs les clins d’œil nostalgiques. Après une manette collector signée NACON dévoilée quelques jours plus tôt, c’est désormais une paire de Crocs Classic Clog aux couleurs de Xbox qui vient compléter la fête. La base Croslite noire sert d’écrin à une série de détails qui imitent la manette Xbox One X, à savoir cette surcouche mate sur l’avant-pied, un design évoquant les bumpers, et surtout un dessus de chaussure qui affiche fièrement les boutons A, B, X, Y, le D-pad, les sticks analogiques, et le bouton Xbox blanc. Le logo vert Xbox remplace même le branding habituel présent sur les charnières de la bride arrière. Mais ce n'est pas tout, pour accompagner cette paire au design déjà très poussé, Crocs lance également un pack Jibbitz en édition limitée. Composé de cinq charms, il rend hommage à certaines des licences les plus marquantes associées à Xbox, à savoir Doom, Fallout, Halo et Sea of Thieves. La collaboration Xbox x Crocs Classic Clog est déjà disponible à l'achat. Il vous en coûtera 80 dollars.

