GTA 6 : pour Jason Schreier, le jeu n'est pas encore terminé, un report à 2027 de prévu ?

S’il y a bien un jeu qui cristallise toutes les attentes c’est évidemment GTA 6. Déjà repoussé à plusieurs reprises malgré deux trailers, le prochain mastodonte de Rockstar Games pourrait bien ne pas être prêt pour sa date de sortie officielle, fixée au 19 novembre 2026. Car selon les dernières infos du journaliste Jason Schreier, relayées hier dans le podcast Button Mash, le jeu est loin d'être terminé. En fait, lors de l’émission diffusée sur Spotify, Jason Schreier (bien connu pour la fiabilité de ses sources dans l’industrie) a livré des détails qui font un peu tiquer, car selon lui, le jeu ne serait toujours pas "complet au niveau du contenu". En gros, le développement est loin d’être terminé et des équipes travaillent encore à finaliser des niveaux, missions et autres éléments, décidant ce qui fera finalement partie du jeu.

GTA 6

Pour rappel, dans le cycle classique d’un AAA, cette phase dite de “content complete” arrive après la finalisation des mécaniques principales mais avant le gros de la correction des bugs. Même à ce stade, tout reste encore modifiable, et pour un projet de l’ampleur de GTA 6, les ajouts de dernière minute sont presque inévitables. Autant dire que la date du 19 novembre 2026 n’est pas gravée dans le marbre. Schreier lui-même le souligne : « Il est très difficile de dire aujourd’hui si le jeu sortira avec certitude en novembre. Je ne pense pas que Rockstar puisse le garantir à 100% ». Reste que cette échéance semble malgré tout plus solide que les précédentes, et en interne, la date de novembre serait perçue comme plus crédible. Le calendrier fiscal de Take-Two, qui se termine le 31 mars 2027, offre par ailleurs une marge de manœuvre supplémentaire en cas de besoin.

GTA 6

Pour mettre un peu de contexte, Jason Schreier rappelle que la phase finale du développement devait débuter le 15 avril 2024, et pourtant le jeu n’est toujours pas complet. Cela peut surprendre, mais ce n’est pas inédit chez Rockstar, puisque Red Dead Redemption 2 avait vu ses dernières séances de motion capture ajoutées seulement quelques mois avant sa sortie. Enfin, le journaliste insiste sur un point clé : avec GTA 6, Rockstar Games n’a pas le droit à l’erreur. Le titre est trop stratégique pour Take-Two pour sortir avec des défauts, et la firme est prête à repousser autant qu’il le faudra pour atteindre la perfection. PlayStation reste la plateforme principale, et Sony a déjà organisé tout son planning autour du jeu.

GTA 6


le jeudi 8 janvier 2026
Maxime Chao
