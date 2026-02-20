Nioh 3 : c'est 1 million de ventes en seulement 15 jours, KOEI Tecmo sabre le champagne

KOEI TECMO Europe et Team NINJA viennent d'annoncer que Nioh 3 a déjà dépassé le million d’exemplaires vendus dans le monde, en l'espace de 15 jours d'exploitation, devenant ainsi l’épisode le plus rapide de la série à atteindre ce cap. Au total, la franchise Nioh franchit désormais les 10 millions de copies écoulées à travers le monde depuis sa création en 2017. Un pari qui n'était pas gagné, ce troisième épisode ayant opté pour une structure de zones ouvertes, qui change quelque peu la perspective et la nature de la franchise Nioh. Malgré des défauts assez évidents, le jeu a réussi à tirer son épingle du jeu grâce à son gameplay, plus nerveux et plus véloce que les Souls-like habituels. Du coup, KOEI TECMO a lâché un nouveau trailer, avec toutes les notes et les punchlines de la presse, qu'on vous partage sans plus attendre.







