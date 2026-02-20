JeuxActuJeuxActu.com

Nioh 3 : c'est 1 million de ventes en seulement 15 jours, KOEI Tecmo sabre le champagne

Nioh 3 : c'est 1 million de ventes en seulement 15 jours, KOEI Tecmo sabre le champagne

KOEI TECMO Europe et Team NINJA viennent d'annoncer que Nioh 3 a déjà dépassé le million d’exemplaires vendus dans le monde, en l'espace de 15 jours d'exploitation, devenant ainsi l’épisode le plus rapide de la série à atteindre ce cap. Au total, la franchise Nioh franchit désormais les 10 millions de copies écoulées à travers le monde depuis sa création en 2017. Un pari qui n'était pas gagné, ce troisième épisode ayant opté pour une structure de zones ouvertes, qui change quelque peu la perspective et la nature de la franchise Nioh. Malgré des défauts assez évidents, le jeu a réussi à tirer son épingle du jeu grâce à son gameplay, plus nerveux et plus véloce que les Souls-like habituels. Du coup, KOEI TECMO a lâché un nouveau trailer, avec toutes les notes et les punchlines de la presse, qu'on vous partage sans plus attendre.




Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 20 février 2026
10:23


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Test Nioh 3 : un gameplay remarquable dans un open field pas franchement emballant... Six ans après un Nioh 2 qui avait été salué par la presse et les joueurs malgré ces lacunes techniques évidentes, le studio Team NINJA est donc de retour avec un troisième épisode plus ambitieux que jamais. 06/02/2026, 20:53
Nioh 3 : un tout dernier trailer de lancement pour fêter sa sortie sur PC et consoles... C'est aujourd'hui que sort enfin Nioh 3 sur PC, PS5 et Xbox Series après six ans d'attente et dont l'accueil presse est plutôt positif, le jeu ayant récolté 86% de moyenne sur Metacritic. 06/02/2026, 09:22

Nioh 3 : nouvelle vidéo de gameplay de 17 min pour nous montrer ce qui nous attend dans le jeu 26/01/2026, 11:58
Nioh 3 : une démo jouable arrive début 2026, un nouveau trailer bien énervé ! 12/12/2025, 15:27
Nioh 3 : le jeu nous fera voyager aussi à l'ère Bakumatsu, en plus de l'Edo et du Sengoku 21/11/2025, 18:57
Nioh 3 : une approche plus Elden Ring, une bonne idée ? On y a joué, nos impressions 21/11/2025, 14:15


Nioh 3

Jeu : Action/RPG
Editeur : KOEI Tecmo
Développeur : Team Ninja
6 Fév 2026
6 Fév 2026

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
Nioh 3 : le jeu arrive début 2026, il y a déjà une démo jouable sur PS5
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News