Nioh 3 : le jeu arrive début 2026, il y a déjà une démo jouable sur PS5

C’est à l’occasion du State of Play du 6 juin 2025 que Team Ninja et Koei Tecmo ont officialisé Nioh 3, troisième volet d’une série désormais bien installée dans le paysage du jeu d’action exigeant. Le studio japonais n’a pas seulement livré un trailer de haute tenue, il a également mis en ligne une démo jouable, disponible dès aujourd’hui et jusqu’au 18 juin, exclusivement sur PlayStation 5. Un geste fort, à la hauteur des ambitions d’un épisode que l’on nous promet plus brutal, plus technique et plus libre que jamais. Nioh 3 prend place, comme ses prédécesseurs, en pleine période Sengoku, l’une des plus sombres de l’histoire japonaise, théâtre d’un chaos politique, militaire, et spirituel. Cette fois, le joueur incarne un jeune guerrier promis au titre de shogun, mais dont le destin semble indissociable des yōkai qui infestent le pays. Pourquoi cet acharnement à vouloir les éradiquer ? Les scénaristes gardent encore le silence sur cette partie du récit. Ce que l’on sait en revanche, c’est que ce nouvel épisode posera une question simple : jusqu’où faut-il plonger dans les ténèbres pour prétendre restaurer l’ordre ?





Deux styles de combat, une même exigence

Grande nouveauté de cet opus : Nioh 3 introduit un double système de combat, et le joueur pourra alterner en temps réel entre les styles Samouraï et Ninja, chacun ayant ses mécaniques, ses forces, ses contraintes. Le style Samouraï, fidèle à l’ADN de la série, repose sur la rigueur du timing et la brutalité maîtrisée. On y retrouve les postures traditionnelles (haute, moyenne, basse), enrichies de deux nouveautés notables : Arts maîtrisés, qui amplifient la puissance des arts martiaux et Déviation, une parade millimétrée qui récompense les réflexes. Le style Ninja est quant à lui plus nerveux et se distingue par une mobilité accrue, des attaques en hauteur, et l’utilisation tactique du ninjutsu. Fumée, Esquive, ou encore la possibilité de créer un clone sont autant d’outils pour frapper vite, puis disparaître avant la riposte.





Semi open world

Autre bascule majeure dans la structure du jeu : Team Ninja délaisse la progression en missions instanciées pour proposer un monde semi-ouvert, baptisé simplement le Domaine. Loin d’un simple changement de format, il s’agit d’un choix de design afin d'offrir plus d’exploration, plus d’interconnexions, mais aussi plus d’imprévu. Le Japon de Nioh 3 se révèle aussi plus varié, et plus vase donc, avec ces forêts sous la pleine lune, des villages engloutis dans le brouillard, des temples contaminés par des cristaux démoniaques. Les yōkai y rôdent, et les humains n’y sont pas forcément plus dignes de confiance. Le Purgatoire, nouveau biome évoqué brièvement dans la bande-annonce, semble incarner le cœur de cette philosophie : un espace de désespoir absolu, où chaque pas est un défi.



Team Ninja prend également le pari du dialogue avec sa communauté, car en plus de proposer une démo jouable dès aujourd’hui, les développeurs encouragent les retours des joueurs, notamment sur le ressenti des styles de combat, l'équilibre du monde semi ouvert, la difficulté des boss et l’expérience globale. Un questionnaire officiel est accessible depuis le site du jeu, et les retours influencent directement la direction du développement. La création de personnage est de retour, et même si elle est toujours en cours de finalisation, elle est déjà présente dans la démo. Nioh 3 est jouable en démo jusqu’au 18 juin sur PS5, vous êtes prévenus.