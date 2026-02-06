Sophie Turner entre en action : premier aperçu de la nouvelle Lara Croft de 2027 avec sa tenue militaire tactique...

Les premières images de Sophie Turner dans le rôle de Lara Croft sont sorties dans les médias people (notamment chez Daily Mail) et donnent un aperçu concret de l’orientation choisie pour la future série Tomb Raider de Prime Video. On y voit l’actrice en pleine action, parachutée au-dessus d’un lac puis courant en forêt, lors de scènes filmées sous la pluie dans le Surrey. Des clichés qui confirment une approche visuelle plus réaliste et fonctionnelle du personnage, puisque Sophie Turner apparaît loin de l’iconographie classique de Lara Croft, abandonnant le débardeur vert et le short emblématiques au profit d’une tenue plus sobre, composée de vêtements techniques et de pantalons cargo. Evidemment, les fans les plus aguerris auront remarqué que cette tenue tactile militaire est reprise de l'épisode Tom Raider Legend, mais prouve cependant l'envie d'orienter le personnage sur la survie et l’endurance que sur l’aventure pulp des premiers jeux.









Si la série n’a toujours pas de date de diffusion officielle, le tournage a débuté en janvier et le casting réunit des noms notables comme Sigourney Weaver et Jason Isaacs, signe des ambitions élevées du projet. En parallèle, Sophie Turner a déjà évoqué les exigences physiques du rôle. Lors d’une interview accordée au Julia Cunningham Show, elle a expliqué avoir pris conscience de problèmes de dos persistants pendant sa préparation, tout en soulignant la difficulté de construire une musculature sans expérience sportive préalable.





Tomb Raider fait partie des projets importants pour Prime Video, qui s’impose progressivement comme une plateforme majeure pour les adaptations de jeux vidéo. Après le succès critique et public de Fallout, dont la deuxième saison vient de s’achever, le service développe également une série God of War, avec Ryan Hurst dans le rôle de Kratos. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour la série Tomb Raider, mais on sait que sa diffusion est attendue pour 2027.























