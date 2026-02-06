JeuxActuJeuxActu.com

Sophie Turner entre en action : premier aperçu de la nouvelle Lara Croft de 2027 avec sa tenue militaire tactique...

Sophie Turner entre en action : premier aperçu de la nouvelle Lara Croft de 2027 avec sa tenue militaire tactique...

Les premières images de Sophie Turner dans le rôle de Lara Croft sont sorties dans les médias people (notamment chez Daily Mail) et donnent un aperçu concret de l’orientation choisie pour la future série Tomb Raider de Prime Video. On y voit l’actrice en pleine action, parachutée au-dessus d’un lac puis courant en forêt, lors de scènes filmées sous la pluie dans le Surrey. Des clichés qui confirment une approche visuelle plus réaliste et fonctionnelle du personnage, puisque Sophie Turner apparaît loin de l’iconographie classique de Lara Croft, abandonnant le débardeur vert et le short emblématiques au profit d’une tenue plus sobre, composée de vêtements techniques et de pantalons cargo. Evidemment, les fans les plus aguerris auront remarqué que cette tenue tactile militaire est reprise de l'épisode Tom Raider Legend, mais prouve cependant l'envie d'orienter le personnage sur la survie et l’endurance que sur l’aventure pulp des premiers jeux.

Cinéma et Jeux Vidéo

Si la série n’a toujours pas de date de diffusion officielle, le tournage a débuté en janvier et le casting réunit des noms notables comme Sigourney Weaver et Jason Isaacs, signe des ambitions élevées du projet. En parallèle, Sophie Turner a déjà évoqué les exigences physiques du rôle. Lors d’une interview accordée au Julia Cunningham Show, elle a expliqué avoir pris conscience de problèmes de dos persistants pendant sa préparation, tout en soulignant la difficulté de construire une musculature sans expérience sportive préalable.

Tomb Raider fait partie des projets importants pour Prime Video, qui s’impose progressivement comme une plateforme majeure pour les adaptations de jeux vidéo. Après le succès critique et public de Fallout, dont la deuxième saison vient de s’achever, le service développe également une série God of War, avec Ryan Hurst dans le rôle de Kratos. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour la série Tomb Raider, mais on sait que sa diffusion est attendue pour 2027.

Cinéma et Jeux Vidéo

Cinéma et Jeux Vidéo

Cinéma et Jeux Vidéo

Cinéma et Jeux Vidéo

Cinéma et Jeux Vidéo

Cinéma et Jeux Vidéo


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 6 février 2026
15:36


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

The Last of Us : la Saison 3 pourrait être bien la dernière, HBO donne des détails Pendant longtemps, HBO hésitait encore sur la trajectoire à long terme de The Last of Us. Trois saisons seraient-elles suffisantes pour adapter l’ensemble du jeu vidéo The Last of Us Part 2, ou une 4ème serait-elle nécessaire ? 02/02/2026, 10:19
God of War : Thor et Odin ont enfin leurs acteurs pour la série télé, et c’est du très solide La série God of War continue doucement mais sûrement de prendre forme du côté d’Amazon Prime Video, et cette fois, ce sont deux annonces de casting très attendues qui viennent de tomber. 30/01/2026, 09:29

Fallout : la Saison 1 de la série télé est accessible gratuitement sur YouTube 29/01/2026, 14:41
Super Mario Galaxy : le film d'animation dévoile enfin Yoshi, et il parle ! 25/01/2026, 16:01
Retour à Silent Hill : on a vu le film et échangé avec Christophe Gans, le réalisateur passionné et passionnant 25/01/2026, 11:13
Tomb Raider : Sophie Turner en Lara Croft, certains adorent, d'autres détestent 15/01/2026, 15:48


Cinéma et Jeux Vidéo
Cinéma et Jeux Vidéo

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan) voir la vidéo
J'ai vu Retour à SILENT HILL : Christophe Gans m’explique ses choix (+ Project Zero, Rahan)

Les vidéos
 
L'Odyssée de Christopher Nolan : la bande annonce promet un film homérique et un casque grec piqué de Batman
Return to Silent Hill : Akira Yamaoka s'est occupé de la musique du film de Chri Return to Silent Hill : Akira Yamaoka s'est occupé de la musique du film de Christophe Gans et en parle
Avatar 3 Fire & Ash : le dernier grand film de cinéma de l'année, c'est lui ! Avatar 3 Fire & Ash : le dernier grand film de cinéma de l'année, c'est lui !
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News