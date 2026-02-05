Steam Machine : pénurie de RAM et prix en hausse, Valve temporise

Valve a donc reparlé de la Steam Machine, et pas forcément pour des bonnes nouvelles, car des éléments nouveaux sont en train de compromettre son lancement. Officiellement annoncée fin 2025, la machine reste bien prévue pour le premier semestre 2026, mais Valve a confirmé repouser l’annonce du prix et de la date de sortie précise. La raison est assez simple et très actuelle : la flambée des prix des composants PC, et en particulier de la mémoire. Dans un billet de blog publié le 4 février, Valve explique que la situation du marché a évolué beaucoup plus vite que prévu. À l’origine, le constructeur pensait pouvoir communiquer rapidement sur la tarification et le calendrier de sortie. Mais entre les pénuries de mémoire et de stockage et la hausse brutale des prix de la RAM, l’équation est devenue beaucoup plus compliquée. Valve insiste sur le fait que l’objectif de sortir la Steam Machine dans la première moitié de l’année n’a pas changé. En revanche, ils préfèrent clairement prendre du temps plutôt que d’annoncer des prix ou des dates qu’ils risqueraient de ne pas pouvoir tenir dans un marché aussi instable.









Cette prudence tranche avec certaines déclarations venues d’ailleurs. Dans un rapport financier récent, AMD a laissé entendre que Valve était en bonne voie pour commencer les expéditions de la Steam Machine équipée de matériel AMD dès le début de l’année. Sur le papier, les deux discours ne sont pas totalement incompatibles, mais ils donnent l’impression d’un léger décalage de communication entre les partenaires. Là où AMD se montre confiant sur la production, Valve, de son côté, semble surtout préoccupé par les conditions économiques autour du lancement, et notamment par la fixation d’un prix acceptable pour le public. À l’époque, beaucoup d’analystes tablaient sur un prix autour de 700 dollars, en se basant sur les composants évoqués. Depuis, le marché de la mémoire s’est littéralement emballé, et dans certains cas, les hausses de prix de la DRAM dépasseraient les 170% sur un an, une situation qui met déjà en difficulté plusieurs acteurs du secteur, y compris des géants comme Microsoft. Dans ce contexte, Valve se retrouve face à un choix délicat : absorber une partie des coûts, revoir à la hausse le prix final, ou retarder certaines annonces pour y voir plus clair.









Sur le plan technique, Valve continue malgré tout de distiller des informations plutôt rassurantes. La Steam Machine restera fidèle à l’ADN PC avec des composants évolutifs, que ce soit pour le SSD ou la mémoire. Les performances annoncées, avec de nombreux jeux capables de tourner en 4K à 60 images par seconde grâce au FSR, montrent une machine ambitieuse, mais Valve reste volontairement mesuré, reconnaissant que certains titres nécessiteront plus de compromis, notamment sur la fréquence d’images ou l’upscaling. Des optimisations sont encore en cours, que ce soit pour le VRR via HDMI ou le ray tracing. Au final, on ne peut pas vraiment parler de retard, puisque Valve n’avait jamais communiqué de date précise. En revanche, la situation illustre bien la fragilité actuelle du marché du hardware.



