Genigods Nezha : un nouvel action-RPG inspiré de la mythologie chinoise, ce sera pas avant 2028

Il ne se passe plus une semaine sans qu'un nouveau studio chinois nous dévoiler son nouveau jeu, et en voici un qui vient fraîchement de débarquer, et si jamais vous aimez les mythes chinois et les combats de boss, Genigods Nezha devrait attirer votre attention. Annoncé récemment par Genigods Lab, ce nouvel action-RPG plonge les joueurs dans un univers inspiré du folklore chinois, où vous incarnez Nezha, la première forme de vie créée par la déesse Nuwa, envoyée sur Terre avec une mission cruciale. Dans ce récit, Pangu, le dieu de la Genèse, est plongé dans un sommeil éternel, laissant le monde sombrer dans le chaos. L'objectif de notre héros est donc de restaurer l’équilibre en réparant le ciel brisé, en scellant les failles spatio-temporelles et en découvrant la vérité sur vos origines. Pour l'aider dans sa quête, Nezha dispose de la Perle du Cœur de l’Esprit, qui lui confère des pouvoirs divins, essentiels pour affronter ses ennemis.





Côté gameplay, Genigods Nezha mise sur des combats rapides et dynamiques, au sol comme dans les airs, inspirés de la philosophie de Bruce Lee pour reprendre les termes du studio : "Be like water my friend". En jeu, cela se traduit par un système qui combine combos classiques, attaques aériennes et parades, qui sont particulièrement importantes pour remplir une jauge qui permet par la suite de déstabiliser vos adversaires, et de renverser une situation. Les animations et postures rappellent parfois Stellar Blade, mais le titre conserve sa propre identité, avec un style fluide et aérien, où timing et esquive sont bien mis en avant. Genigods Nezha est développé avec l’Unreal Engine 5 sur PC et PS5, mais il faudra faire preuve de patience, puisque sa sortie n'est pas prévue avant 2028.



















