Resident Evil : la relecture audacieuse du jeu d'horreur de Capcom par de Zach Cregger, le réalisateur de Weapons (Evanouis en VF)

On en parle depuis un petit moment, mais ça y est, on a enfin droit à un premier aperçu du nouveau Resident Evil, et autant dire que ça change pas mal de ce qu’on a connu jusque-là. Aux commandes, on retrouve Zach Cregger, le réalisateur de Barbares et Weapons (Évanouis en VF), qui semble bien décidé à secouer la licence. Parce qu’il faut être honnête, côté cinéma, Resident Evil n’a jamais vraiment trouvé la bonne formule. Entre la saga très libre de Paul W. S. Anderson avec Milla Jovovich et le reboot Resident Evil: Welcome to Raccoon City, franchement horrible, il y avait clairement besoin d’un renouveau. Et cette première bande-annonce donne le ton direct, puisqu'on part sur quelque chose de très différent.







L'histoire de ce Resident Evil revu et corrigé va nous permettre de suivre Bryan, un coursier joué par Austin Abrams, qui se retrouve en plein début d’épidémie à Raccoon City. Mauvais timing, évidemment, et très vite, ça tourne au cauchemar, puisque notre coursier médical va avoir des visions étranges, voir aussi des silhouettes qui disparaissent dans le noir, et même apercevoir des créatures planquées dans les égouts, puis une ville entière qui bascule dans le chaos total. L’ambiance fait clairement penser à The Evil Dead pour le côté horreur viscérale, avec un soupçon de Mad Max Fury Road dans l’intensité et la survie en milieu hostile. Zach Cregger a carte blanche, et ça se sent, puisqu'il préfère raconter sa propre histoire plutôt que recycler les personnages iconiques. Le résultat a l’air plus libre, mais aussi plus risqué. Cela dit, le réalisateur est un vrai fan de la saga (notamment de Resident Evil 4), donc il y a de bonnes raisons d’espérer un minimum de respect de l’esprit original.





Côté budget, Sony Pictures n’a pas lésiné avec un budget estimé à plus de 80 millions de dollars : c’est tout simplement le film le plus ambitieux de la franchise à ce jour. Le casting réunit aussi des visages comme Austin Abrams dans le rôle de Bryan, Paul Walter Hauser dans le rôle de Carl, Zach Cherry dans le rôle de Dave, Kali Reis dans le rôle de Pauline et Johnno Wilson dans le rôle de Max. Bref, ce premier teaser mise clairement sur une horreur plus frontale, plus tendue, et surtout plus moderne. Rendez-vous le 16 septembre 2026 au cinéma pour savoir si on va être agréablement surpris, ou pas.





