Nintendo spoile la présence de Fox McCloud dans le film Super Mario Galaxy, les fans sont dégoûtés

À moins d’une semaine de la sortie en salles du film Super Mario Galaxy, Nintendo a volontairement révélé la présence de Fox McCloud (le héros de la série Starfox) dans le film Super Mario Galaxy à venir au cinéma le 1er avril 2026. Cette annonce officielle, accompagnée d’une nouvelle affiche, a déclenché une certane indignation chez de nombreux fans, qui estimaient que la surprise aurait dû être préservée pour la projection. Il faut dire que Fox McCloud est un personnage qui n’a jamais été dans le Royaume Champignon et n’a croisé Mario que dans le jeu de baston Super Smash Bros. Le voir rejoindre Mario, Luigi, Peach et Bowser au cinéma, posant aux côtés de son vaisseau Arwing, est évidemment un caméo qu'on aurait bien voulu découvrir au cinéma. Et quand bien même certains fans l’aient déjà repéré dans une précédente bande-annonce, personne ne s’attendait à ce que Nintendo confirme publiquement son apparition avant la sortie du film.









Cette décision va d'ailleurs à contre-courant de la règle imposée par Shigeru Miyamoto, selon laquelle les franchises Nintendo doivent rester dans leur univers propre. Seuls les Pikmin avaient précédemment eu droit à ce type d’exception, et désormais, Starfox rejoint officiellement ce petit cercle. Pour les fans, déjà frustrés par l’absence de nouveaux jeux depuis Star Fox Zero (Wii U, 2016), ce caméo est un mélange de satisfaction et de frustration : excitant de voir Fox sur grand écran, mais énervant de voir Nintendo spoiler son propre film.

Le film sort le 1ᵉʳ avril, et le public devra patienter pour connaître l’identité des doubleurs de Fox en version originale et française. Le reste du casting inclut Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) et Kevin Michael Richardson (Kamek).



