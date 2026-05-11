Mixtape : c'est quoi ce jeu plébiscité par la presse, mais qui est moqué et fustigé par les joueurs ?

Disponible depuis quelques jours à peine, Mixtape est devenu l’un des jeux les plus controversés du moment sur Internet, et cristallise à nouveau la rupture entre la presse et les joueurs, parce que oui, le titre développé par Beethoven and Dinosaur est aussi l’un des jeux les mieux notés de l’année. D’un côté, la presse spécialisée encense complètement le titre, puisque les critiques parlent d’une expérience touchante, ultra nostalgique, avec une direction artistique superbe et une vraie sensibilité dans l’écriture. Mais de l’autre, sur les réseaux sociaux, le jeu se fait littéralement démonter par les joueurs qui trouvent le jeu à la limite du ridicule.







En fait, le problème vient surtout du décalage entre ce que Mixtape essaie d’être et ce qu’une partie du public attend aujourd’hui d’un jeu vidéo. Pour résumer rapidement, Mixtape est un jeu narratif assez court, centré sur l’adolescence, les souvenirs, la musique et cette nostalgie un peu mélancolique des années lycée. Le jeu se termine en deux ou trois heures, avec un gameplay volontairement minimaliste. Et c’est justement ça qui déclenche énormément de critiques auprès des joueurs, parce qu'une partie d'entre eux estime que le jeu “n’est même pas un vrai jeu”. Certains passages sont extrêmement dirigistes, avec des séquences presque automatiques où le joueur a très peu d’interactions réelles. Des extraits ont commencé à circuler massivement sur les réseaux, notamment une scène où le personnage avance quasiment tout seul avec quelques QTE très simples. Résultat : énormément de gens ont commencé à se moquer du jeu, et forcément, quand un titre obtient des notes énormes malgré un gameplay aussi limité, ça déclenche immédiatement les accusations habituelles : “la presse est achetée”, “les influenceurs survendent le jeu”, “les critiques ne sont plus crédibles”. D’autant que IGN a carrément donné un 10/10 au jeu, ce qui a encore plus alimenté les débats.









Il faut dire aussi que Mixtape ne correspond absolument plus aux standards actuels du marché. Aujourd’hui, beaucoup de joueurs attendent des jeux immenses, remplis de contenu, avec des dizaines d’heures de durée de vie, des systèmes complexes, du loot et une progression permanente. Alors que Mixtape fait exactement l’inverse. Le jeu cherche surtout à proposer une expérience courte, très mise en scène, presque contemplative par moments, avec un énorme travail sur la musique et l’ambiance. Le concept même du jeu reprend d’ailleurs l’idée d’une vieille mixtape des années 90, à savoir quelque chose de court, personnel et émotionnel. Et malgré toute la haine qu’on peut voir passer en ligne, les retours des joueurs restent globalement très bons. Sur Steam, le jeu affiche près de 90% d’évaluations positives avec plusieurs milliers d’avis, ce qui n'est pas vraiment le cas sur Metacritic où le jeu se fait clairement démonter.







Par contre, là où le jeu a beaucoup moins performé, c’est sur les plateformes de streaming comme Twitch. Mais ça s’explique assez facilement, puisque toute l’expérience repose énormément sur des musiques sous licence, ce qui complique fortement la diffusion en direct à cause des problèmes de copyright. Bref, vous l'aurez compris, Mixtape ressemble surtout à un jeu qui assume totalement ce qu’il veut être, mais qui se retrouve attaqué parce qu’il ne correspond pas du tout aux attentes dominantes du marché actuel. Et c'est vrai qu'en 2026, des jeux avec des gameplays aussi passifs, ça peut paraître un peu has-been.



