Sony : 765 millions de pertes à cause de Bungie, Marathon en grande difficulté

Chez Sony Interactive Entertainment, l’ambiance n'est plus vraiment au beau fixe. Le constructeur japonais vient en effet de publier ses derniers résultats financiers, et au milieu des chiffres qui piquent un peu les yeux, un nom ressort très clairement : Bungie. Le studio américain, racheté pour 3,6 milliards de dollars en 2022, vient de coûter à Sony une perte de valeur colossale estimée à 765 millions de dollars. Et forcément, difficile de ne pas regarder immédiatement du côté de Marathon, puisque le FPS de Bungie, lancé le 5 mars dernier, n’a jamais vraiment réussi à décoller. Dès sa sortie, le jeu a été accueilli timidement avec des avis très contrasté, la faute à une direction artistique jugée trop clivante, une interface brouillonne, un gameplay parfois inutilement complexe, et surtout cette impression de vouloir réinventer un genre qui, honnêtement, ne demandait pas forcément à l’être. Résultat : la sauce n'a pas pris et le public pas du tout conquis. Bungie ne communique toujours pas de chiffres officiels, mais les données Steam racontent déjà une histoire assez brutale. Au moment où ces résultats tombent, Marathon tourne autour des 6 000 joueurs simultanés sur la plateforme de Valve, avec un pic quotidien d’environ 15 000 joueurs. Des chiffres très loin des grosses références du genre, y compris certains concurrents sortis il y a plusieurs années.





Ce qu'il y a de plus violent dans cete histoire, c’est surtout ce fameux “impairment loss” annoncé par Sony Interactive Entertainment. En gros, l’entreprise considère aujourd’hui que Bungie vaut beaucoup moins que ce qu’elle avait inscrit dans ses comptes au moment du rachat. Sur les 765 millions de dollars de pertes enregistrées, 565 millions proviennent uniquement du dernier trimestre. Une chute énorme qui montre à quel point Sony semble avoir perdu confiance dans la capacité du studio à rentabiliser son acquisition. Et forcément, impossible de ne pas faire le lien avec les difficultés de Marathon, avant comme après sa sortie. Pendant ce temps, Sony encaisse aussi une baisse de 24% de son bénéfice opérationnel sur un an. Même si la PS5 approche tranquillement des 100 millions d’unités vendues, les ventes ralentissent et le constructeur continue de subir les problèmes de production et de composants qui traînent depuis plusieurs années. Bref, Bungie était censé devenir l’un des piliers du futur service game chez PlayStation. Pour l’instant, l’investissement ressemble surtout à un énorme trou noir financier. Les jeux multi service, ce n'est plus du tout rentable aujourd'hui...







