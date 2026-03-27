PS5 : les prix de tous les modèles vont encore augmenter, entre 100 à 150€ de plus à lâcher

Après 24 heures de rumeurs qui gambadaient sur les internets, Sony Interactive Entertainment a officialisé la mauvaise nouvelle : oui, le prix des consoles PS5 va augmenter une nouvelle fois, et de façon significative. Le constructeur japonais a donc décidé d’augmenter les tarifs de toute la gamme, que ce soit la PS5 Digital Edition, la version standard ou encore la PS5 Pro, tout s'envole? Et ce qui frappe surtout, c’est que cette hausse arrive plus de cinq ans après la sortie de la console, là où normalement on s’attend plutôt à des baisses de prix pour attirer les retardataires. Officiellement, Sony parle de « pressions économiques mondiales », donc en gros l’inflation, les coûts de production qui grimpent et tout ce qu’on connaît déjà, mais dans les faits, la marque est surtout dans une position assez confortable avec plus de 92 millions de consoles déjà vendues, ce qui veut dire qu’elle peut se permettre de tester ce genre de hausse sans trop craindre un rejet massif.



- PS5 Slim : de 500€ à 649,99€

- PS5 Pro : de 799€ à 899,99€

- PS5 Portal : 249,99€

Ce qui change vraiment, c’est pour les joueurs : attendre pour payer moins cher, c’est terminé, et ce sont justement les acheteurs tardifs qui se retrouvent pénalisés, alors même que Sony semble compter sur l’envie des joueurs pour faire passer la pilule, surtout avec l’arrivée de gros titres comme GTA 6 qui risquent de maintenir la demande à un niveau élevé même avec des prix en hausse. Et ce n’est pas juste les consoles qui prennent, puisque des accessoires comme le PlayStation Portal sont aussi concernés, ce qui montre bien que ce n’est pas un simple ajustement isolé mais une vraie stratégie globale, et quelque part, ça confirme une chose assez simple : le modèle où les consoles deviennent moins chères avec le temps est peut-être en train de disparaître.







Voici le prix dans les autres territoires.



ETATS-UNIS

PS5 : $649.99

PS5 Digital Edition : $599.99

PS5 Pro : $899.99



GRANDE-BRETAGNE

PS5 : £569.99

PS5 Digital Edition : £519.99

PS5 Pro : £789.99



JAPON

PS5 : ¥97,980

PS5 Digital Edition : ¥89,980

PS5 Pro : ¥137,980



