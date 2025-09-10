PlayStation Family : le contrôle parental sur PS5 et PS4 est arrivé, voici comment ça marche

Alors que Nintendo en a un fait l'un de ses crédos depuis quelques années, le contrôle parental arrive enfin chez PlayStation, avec un outil taillé pour accompagner parents comme enfants. PlayStation Family, tel est donc le nom de cette application mobile disponible dès aujourd’hui sur iOS et Android et qui a pour but d'offrir aux parents un moyen de garder à tout moment un œil sur l’activité gaming de leurs enfants. PlayStation Family centralise plusieurs fonctions de gestion :









- Suivi du temps de jeu avec des limites quotidiennes personnalisables et la possibilité pour les enfants de demander du temps supplémentaire.

- Rapports d’activité détaillés (quotidiens ou hebdomadaires), permettant aux parents de savoir à quels jeux leurs enfants jouent et combien de temps.

- Notifications en temps réel, pour approuver ou refuser instantanément une demande liée au temps de jeu ou à l’accès à un contenu restreint.

- Gestion des dépenses, avec la possibilité de définir une limite mensuelle pour les achats sur le PlayStation Store.

- Filtres de contenu et réglages sociaux, ajustables par tranche d’âge ou selon des paramètres personnalisés.





En rendant ces fonctionnalités accessibles depuis un smartphone ou une tablette, Sony simplifie l’expérience utilisateur et s’adresse directement aux parents soucieux de superviser l’activité numérique de leurs enfants sans passer par l’interface de la console.





Une réponse à une demande sociétale

Dans un contexte où la question de l’exposition des jeunes au numérique et aux jeux vidéo fait l’objet de débats réguliers, l’application s’inscrit dans une stratégie de responsabilisation des plateformes. Sony ne se contente pas de proposer des limites techniques : l’entreprise met en avant la transparence et la communication parent-enfant comme piliers de son approche. L’initiative répond également à une pression réglementaire croissante dans certains marchés, asiatiques essentiellement, où les gouvernements poussent les acteurs du numérique à instaurer des garde-fous contre les usages excessifs.





Mieuxn en intégrant la gestion des dépenses, l’application PlayStation Family participe à encadrer les transactions numériques, qui est un enjeu clé pour le modèle économique basé sur les achats en ligne. Cela va permettre de garder un oeil sur les dépenses et voir s'il n'y pas eu des achats compulsifs de la part des enfants en cachette. Cette approche "famille" s’inscrit dans une tendance plus large des géants du numérique (Google, Apple, Microsoft) qui développent des écosystèmes pensés pour capter et sécuriser la consommation numérique dès le plus jeune âge. Sony souligne par ailleurs que cette application n’est qu’une version initiale, appelée à évoluer en fonction des retours des parents et des évolutions technologiques. L’entreprise semble donc vouloir en faire un pilier durable de son offre PlayStation. Un peu comme Nintendo, la console préférée des enfants.



