JeuxActuJeuxActu.com

PlayStation Family : le contrôle parental sur PS5 et PS4 est arrivé, voici comment ça marche

PlayStation Family : le contrôle parental sur PS5 et PS4 est arrivé, voici comment ça marche

Alors que Nintendo en a un fait l'un de ses crédos depuis quelques années, le contrôle parental arrive enfin chez PlayStation, avec un outil taillé pour accompagner parents comme enfants. PlayStation Family, tel est donc le nom de cette application mobile disponible dès aujourd’hui sur iOS et Android et qui a pour but d'offrir aux parents un moyen de garder à tout moment un œil sur l’activité gaming de leurs enfants. PlayStation Family centralise plusieurs fonctions de gestion :

PS5

- Suivi du temps de jeu avec des limites quotidiennes personnalisables et la possibilité pour les enfants de demander du temps supplémentaire.

- Rapports d’activité détaillés (quotidiens ou hebdomadaires), permettant aux parents de savoir à quels jeux leurs enfants jouent et combien de temps.

- Notifications en temps réel, pour approuver ou refuser instantanément une demande liée au temps de jeu ou à l’accès à un contenu restreint.

- Gestion des dépenses, avec la possibilité de définir une limite mensuelle pour les achats sur le PlayStation Store.

- Filtres de contenu et réglages sociaux, ajustables par tranche d’âge ou selon des paramètres personnalisés.

En rendant ces fonctionnalités accessibles depuis un smartphone ou une tablette, Sony simplifie l’expérience utilisateur et s’adresse directement aux parents soucieux de superviser l’activité numérique de leurs enfants sans passer par l’interface de la console.



Une réponse à une demande sociétale

Dans un contexte où la question de l’exposition des jeunes au numérique et aux jeux vidéo fait l’objet de débats réguliers, l’application s’inscrit dans une stratégie de responsabilisation des plateformes. Sony ne se contente pas de proposer des limites techniques : l’entreprise met en avant la transparence et la communication parent-enfant comme piliers de son approche. L’initiative répond également à une pression réglementaire croissante dans certains marchés, asiatiques essentiellement, où les gouvernements poussent les acteurs du numérique à instaurer des garde-fous contre les usages excessifs.

PS5

 

Mieuxn en intégrant la gestion des dépenses, l’application PlayStation Family participe à encadrer les transactions numériques, qui est un enjeu clé pour le modèle économique basé sur les achats en ligne. Cela va permettre de garder un oeil sur les dépenses et voir s'il n'y pas eu des achats compulsifs de la part des enfants en cachette. Cette approche "famille" s’inscrit dans une tendance plus large des géants du numérique (Google, Apple, Microsoft) qui développent des écosystèmes pensés pour capter et sécuriser la consommation numérique dès le plus jeune âge. Sony souligne par ailleurs que cette application n’est qu’une version initiale, appelée à évoluer en fonction des retours des parents et des évolutions technologiques. L’entreprise semble donc vouloir en faire un pilier durable de son offre PlayStation. Un peu comme Nintendo, la console préférée des enfants.

PS5


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 10 septembre 2025
19:38


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
100% Osef


À découvrir également
Autres articles

PS5 : un modèle moins performant pour baisser les prix ? Sony l'envisage... Après deux hausses successives en Europe, Sony Interactive Entertainment semble vouloir éviter une nouvelle augmentation du prix de la PS5 Slim en optant pour une solution inattendue : réduire la capacité de stockage. 04/09/2025, 10:45
La PS5 30ème Anniversaire de retour en vente, mais en quantité limitée La PlayStation fête à nouveau ses 30 ans ! Et si vous avez raté la première fournée des éditions collectors, Sony vous offre une seconde chance. 15/07/2025, 10:46

PlayStation Plus : les jeux gratuits de juin 2025 dévoilés, il y a du NBA 2K25 et du Alone in the Dark, entre autres... 28/05/2025, 19:09
PlayStation Plus : Sand Land, Soul Hackers 2 et Battlefield V pour les jeux de Mai 2025 14/05/2025, 17:51
PS5 : une trajectoire solide malgré un cycle plus complexe que la PS4, voici les derniers chiffres de ventes 14/05/2025, 11:47
TeamLFG et PlayStation Studios : une alliance pour redéfinir les jeux multi immersifs 07/05/2025, 16:08


PS5
PS5

à ne pas manquer
voir la vidéo J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, pire que Goldorak ? 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K) voir la vidéo
J'ai fini COBRA (Microids) : un jeu fauché, pire que Goldorak ? 😔​ (TEST + NOTE + GAMEPLAY 4K)

Les vidéos
 
PlayStation The Concert : la date française révélée, ça va se passer à l'Accor Arena de Paris
PS5 Pro : AMD, innovation et machine learning, un séminaire technique par Mark C PS5 Pro : AMD, innovation et machine learning, un séminaire technique par Mark Cerny
PS5 Pro : on déballe la nouvelle console et on la compare avec les autres PS5 PS5 Pro : on déballe la nouvelle console et on la compare avec les autres PS5
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News