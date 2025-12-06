Pour Shuhei Yoshida, l'ancien Président de PlayStation Worldwide Studios, “les studios chinois seront bien compétitifs et producti

Pour la première fois, Shuhei Yoshida, ancien Président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, a participé au plus grand événement de jeux indépendants en Chine, WePlay Expo 2025, comme le rapporte le site 4Gamer.net. L’occasion pour lui de découvrir la scène indie chinoise et d’évaluer sa compétitivité par rapport à celle du Japon. Il faut dire que ce dernier fait partie des tous premiers chez Sony à voir en la Chine le renouveau du développement dans le jeu vidéo, ce qui lui a permis de lancer le fameux programme China Hero Project il y a une dizaine d'années. Lors de son passage sur scène pour parler d’“innovation dans les jeux de la nouvelle ère”, Shuhei Yoshida a mis en avant la créativité et l’originalité des développeurs chinois. “Avant, beaucoup de jeux présentés à ChinaJoy se ressemblaient. Aujourd’hui, les différences entre développeurs chinois et étrangers s’estompent. Ils créent des jeux originaux et innovants, sur le même niveau que les studios japonais ou occidentaux.”









Pour Shuhei Yoshida, la compétitivité des studios chinois ne se limite pas à la créativité : “Leur rapidité et leur capacité à mobiliser de grandes équipes sont impressionnantes. Certaines méthodes comme celles de miHoYo seraient difficiles à reproduire au Japon, où le nombre de développeurs et le rythme de travail sont plus limités.” Il cite également la forte culture entrepreneuriale des jeunes développeurs chinois, notamment ceux issus du China Hero Project, qui leur permet d’explorer de nouveaux concepts et d’atteindre rapidement un public international. D'ailleurs, voici la liste les jeux qui a particulièrement impressionné Shuhei Yoshida lors du WePlay Expo 2025 :





- Things Goose : jeu australien traduit pour le marché chinois.

- Moji Yugi World : plateforme permettant de créer et partager ses propres jeux.

- CleanFall : jeu de collecte de ressources au gameplay fluide.

- Bolt and Floating Castle : action game où l’on réécrit les règles pour atteindre des zones inaccessibles.

- MultiWindows : concept inédit de combinaison de plusieurs fenêtres de jeu pour progresser.

- Love & Robot Repair Skills : aventure centrée sur la réparation de robots.

- Avatar Zero : aventure en pixel art avec choix moraux impactant l’histoire.





“Ces titres montrent que l’innovation est désormais au cœur de la scène chinoise”, souligne Yoshida dans l’article, avant d'ajouter : “Les studios chinois n’ont plus à envier leurs homologues japonais.”









Une approche communautaire et technologique avancée

Toujours dans l'interview de 4Gamer.net, Shuhei Yoshida met en avant l’usage intensif des outils numériques pour tester et promouvoir les jeux. “Les développeurs chinois utilisent QQ pour recueillir des retours de la communauté, un peu comme Discord au Japon. Les fans deviennent des promoteurs et participent activement au développement.” Les collaborations techniques, comme la compatibilité croissante entre Unity et Unreal Engine, permettent aux studios indies chinois de créer des jeux ambitieux sur plusieurs plateformes, rivalisant avec les productions japonaises en termes de qualité et de portée. Pour lui, la Chine représente un marché énorme et un terreau fertile pour l’innovation indie : “Les développeurs chinois sont aujourd’hui très compétitifs, à la fois créatifs et rapides. Les studios japonais ont beaucoup à apprendre de cette scène dynamique.” Shuhei Yoshida insiste aussi sur l’importance de montrer ses prototypes et d’obtenir des retours : “Même une idée originale doit être présentée sous une forme concrète pour être comprise. Les feedbacks des joueurs ou des mentors sont essentiels pour progresser.”



Parcourant le monde pour mettre à profit ses services, Shuhei Yoshida a aussi précisé qu'il sera au Taipei Game Show 2025 en janvier 2026, pour aller dénicher d'autres talents, toujours du côté de la Chine.



