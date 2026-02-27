Voilà une histoire qui va mettre fin à une rumeur persistante autour du remake de Bloodborne, et selon laquelle Sony serait le fautif pour l'absence d'une version restaurée du grand jeu de FromSoftware de 2015. La réalité, c'est que c'est le studio japonais qui ne veut pas de remake de Bloodborne, et cette information-là, c'est Jason Schreier qui la révèle après une enquête suite à la fermeture de Bluepoint Games. Studio connu pour ses remakes techniquement impressionnants comme Demon’s Souls et Shadow of the Colossus, Bluepoint est donc contraint de fermer ses portes, et c'est environ 70 employés qui vont perdre leur poste, même si Sony indique leur offrir des possibilités de reclassement au sein d’autres équipes PlayStation.
Bloodborne Remake : Sony et Bluepoint voulaient faire le jeu, FromSoftware a dit 'Non'
Bloodborne
