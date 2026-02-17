On a joué à SCREAMER, ce jeu de course à la Burnout avec du Street Fighter et du Gears of War dedans !

Le mois de mars sera un gros mois côté jeux vidéo, avec des titres tels que Marathon de Bungie, Monster Hunter Stories 3, Pokémon Pokopia, le multi de Ghost of Yotei et bien sûr le très attendu Crimson Desert. Mais mars 2026 est aussi le mois de sortie de Screamer, le nouveau jeu de course signé Milestone, un studio italien bien connu des amateurs de vitesse et de carrosserie, puisque ça fait 30 ans qu’ils sont spécialisés dans les jeux de courses. Si le studio est davantage porté sur les simulations pures, cette fois-ci, ils ont décidé de faire revenir au goût du jour un vieux jeu de course arcade, du nom de Screamer. C’était l’un de leurs premiers titres dans les années 90 et il est sorti à l’époque des Ridge Racer et autres Daytona USA. 30 ans après, Milestone a décidé d’en faire un remake, mais avec des idées de gameplay jamais vues dans un jeu de courses. Parce que oui, il y a de la japanimation dedans, mais aussi du VS Fighting et des trucs hérités de Gears of War. Véridique.





L’arrivée de Screamer me fait plaisir à plus d’un titre. Déjà, depuis son annonce, le jeu a piqué ma curiosité, de part son esthétique visuelle très japanim des années 90, mais aussi son approche très arcade dans sa proposition. Et c’est vrai qu’en 2026, les racing games arcade, ça ne court plus vraiment les rues. La série Burnout a été abandonnée et Need for Speed a été mis au garage, ce qui rend une partie des joueurs tristes et orphelins de ce type de proposition. Le Screamer original, sorti en 1995 sur MS-DOS, ressemblait beaucoup aux hits d’arcade de l’époque comme Ridge Racer ou Daytona USA. C’était un jeu coloré, rapide, avec beaucoup de dérapages et des crashs spectaculaires. Le nouveau Screamer, prévu pour 2026, reprend cet esprit mais le pousse beaucoup plus loin : c’est plus technique, plus stylisé, avec une esthétique anime proche du cel-shading, très dynamique, qui me rappelle d’ailleurs le Auto Modellista de Capcom. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c’est sorti sur PS2 en 2002 et c’était vraiment frais à l’époque. Dommage que le jeu ne se soit pas vendu, il y avait une vraie proposition originale.







AKIRA SLIDE



Screamer reprend ces codes esthétiques, mais avec une approche encore plus affirmée, surtout que Milestone a confié la direction artistique à Polygon Pictures, un studio d’animation japonais réputé qui a bossé pour Netflix, Disney ou bien encore Amazon. Et ce Screamer puise clairement ses inspirations dans l’animation japonaise des années 90, avec cette mégalopole qui rappelle immédiatement l’ambiance de Akira, avec ses néons omniprésents, ses immeubles vertigineux et son urbanisme tentaculaire. Le jeu propose d’ailleurs plusieurs biomes pour varier les ambiances, mais pour cette session de hands-on, on avait accès uniquement à Neo Rey, qui proposait cela dit des tracés de jour comme de nuit. L’esthétique manga/cyberpunk inspirée des animés des années 80-90 est en revanche omniprésente et si jamais vous êtes un adepte de ces univers, vous allez tout de suite accrocher, d’autant que le jeu va proposer un vrai mode Histoire, avec un scénario travaillé et une pléiade de personnages tous différents les uns que les autres. Ils ont surtout chacun leur personnalité et parlent tous dans leur langue maternelle, un peu à la manière de Tekken. C’est assez déroutant au départ et ces dialogues où l’on passe de l’anglais au français en passant par l’italien, le japonais ou l’allemand donne l’impression que le jeu buggue, mais on finit par s’y faire. Et au moins, c’est original. Dans tous les cas, on va faire connaissance avec ces protagonistes, sachant que le grand méchant, parce que oui, il y en a un, il est incarné par Troy Baker, aka monsieur Joel dans The Last of Us, pour ne citer que son rôle le plus populaire.







DRIFT RACER



Ce qui distingue vraiment Screamer 2026, c’est son gameplay. Milestone ne s’est pas contenté de moderniser son ancien jeu de course, le studio mélange course arcade, mécaniques de versus fighting et même une idée inspirée de Gears of War. Sur le papier, cela paraît improbable, mais en pratique, l’ensemble fonctionne étonnamment bien. Au cœur du truc on trouve l’Echo System, qui rappelle les jauges des jeux comme Street Fighter ou King of Fighters. Au début, gérer la direction, le drift et les passages de vitesses actifs peut sembler un peu chargé. Mais ce n’est pas tout : les pilotes doivent aussi surveiller deux jauges liées au système Echo. En course, vous remplissez la jauge Sync, qui permet d’activer des boosts de vitesse ou des boucliers protégeant votre voiture et absorbant les impacts. Plus vous utilisez Sync, plus vous générez de l’Entropy, une énergie offensive servant à déclencher des attaques comme Strike ou Overdrive. L’Overdrive, c’est un peu la super capacité ultime : vous foncez à une vitesse délirante et pouvez littéralement défoncer la concurrence. Mais attention, c’est du quitte ou double, car on n’a plus de freins durant son utilisation, et tout le monde devient vulnérable pendant l’attaque. Le jeu introduit aussi un système de passage de vitesses inspiré du rechargement actif de Gears of War. Les véhicules montent automatiquement les rapports, mais si vous passez la vitesse au moment précis indiqué par le compte-tours (qui passe du bleu à l’orange), vous obtenez un boost de vitesse. Ça ajoute un petit mini-jeu de timing qui rend les courses encore plus nerveuses.









Autre particularité marquante : le drift se contrôle avec les deux sticks analogiques. Le gauche dirige l’avant du véhicule, tandis que le droit règle l’angle du dérapage. Les premières minutes peuvent être chaotiques, mais une fois maîtrisé, ce système offre une précision rare et rend chaque virage particulièrement satisfaisant. Par contre, il est vrai que ce choix de conduite ne plaira pas à ceux qui préfèrent une approche plus simple et accessible. En revanche, il apporte une vraie fraîcheur à un genre qui évolue peu, et c’est bien d’avoir de la nouveauté. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ma sessions hands on de Screamer, une session de 1h30 qui a permis de voir tout le potentiel de ce titre qui sort de l’ordinaire. Milestone promet pas mal de modes de jeux et même du multi local en écran splitté de 2 à 4 joueurs et ça, en 2026, c’est trop rare pour ne pas le souligner. Dans tous les cas, Screamer est attendu pour le 26 mars 2026 et on a très hâte de jouer à la version définitive !



