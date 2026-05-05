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Intergalactic The Heretic Prophet : une sortie en 2027 peu probable ? Tati Gabrielle nous fait des révélations

Intergalactic The Heretic Prophet : une sortie en 2027 peu probable ? Tati Gabrielle nous fait des révélations

Annoncé en décembre 2024 lors des Game Awards, Intergalactic The Heretic Prophet est le prochain jeu des studios Naughty Dog, à qui l'on doit la saga Uncharted et bien sûr The Last of Us. Nouvelle IP qui ose le changement et qui nous emmènera dans un futur dystopique où les années 80 auront leur mot à dire, le titre reste encore bien secret. Hormis le premier trailer qui a permis de découvrir le personnage de Jordan A. Mun incarné par Tati Gabrielle, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Sauf que la semaine dernière, nous avons pu nous rendre à Londres lors des junkets presse du film Mortal Kombat 2 et on a profité de notre interview avec Tati Gabrielle (qui incarne Jade dans le film) et Adeline Rudolph (qui joue Kitana) pour parler du film, mais aussi évoquer le cas Intergalactic The Heretic Prophet.



A la question de savoir si Tati Gabrielle avait terminé tout ce qu'elle avait à faire dans le jeu, elle nous a répondu que non, elle n'avait pas encore terminé son travail. On peut évidemment l'interpréter de mille et une manières, et de notre côté, on comprend qu'elle n'a pas encore fini toutes ses scènes de performance capture. Si c'est bien le cas, difficile de voir une sortie à 2027, d'autant que la dernière enquête de Jason Schreier de Bloomberg a expliqué que le studio allait entrer en phase de crunch pour tenter de sortir le jeu à la mi-2027. Un indice supplémentaire pour se dire que Intergalactic The Heretic Prophet a plus de chances de sortir en 2028 que l'année prochaine.

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Intergalactic : The Heretic Prophet

Mais ce n'est pas tout, lors de notre entretien avec Tati Gabrielle, nous lui avons posé quelques questions sur le prénom de son personnage, Jordan A. Mun et nous voulions savoir s'il y avait un jeu de mots avec le mot "moon" en référence à la Lune et le fait que le jeu se déroule dans l'espace. Ce n'est pas le cas et c'est une référence à JAM Software, qui n'était autre que le nom du studio avant qu'il ne devienne Naughty Dog. 

Non, en fait, c'est basé sur... Je suis coréenne et noire. Jordan est coréenne et noire, et "Mun" est un nom de famille coréen traditionnel. Et les initiales pour Jordan A. Mun, à savoir J.A.M., sont un clin d'oeil aux créateurs originaux (ndlr : Andy Gavin et Jason Rubin via JAM Software pour Jason and Andy's Magic). Pour ceux qui connaissent Naughty Dog, c'est la combinaison de leurs noms.

De bien belles anecdotes.



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 5 mai 2026
12:24


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Intergalactic : The Heretic Prophet

Jeu : Action
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : Naughty Dog
N.C.

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