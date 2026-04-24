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Gang of Dragon : le nouveau Yakuza de Nagoshi annulé ? Des choses obscures ont lieu...

Gang of Dragon : le nouveau Yakuza de Nagoshi annulé ? Des choses obscures ont lieu...

Mais que se passe-t-il avec Gang of Dragon ? Annoncé comme l'un des jeux les plus intéressants lors de la soirée des Game Awards en décembre dernier, Gang of Dragon pourrait bien ne jamais dépasser le stade du trailer d'annonce. Quelques mois après cette révélation, le projet semble aujourd’hui en péril, surtout depuis que NetEase Games a décidé de se désengager de la production, ou du moins de ne pas donner davantage d'argent à Nagoshi Studio... En effet, on rappelle que d'’après une enquête de Bloomberg publiée en mars 2026, l’éditeur chinois aurait décidé de couper les financements du jeu, pourtant porté par Toshihiro Nagoshi, figure clé derrière la série Yakuza. En cause, un budget devenu trop important dans un contexte où NetEase revoit globalement ses investissements à la baisse. Le jeu aurait déjà coûté la somme de 44 millions de dollars et Toshihiro Nagoshi demanderait une rallonge de plusieurs dizaines de millions de dollars pour terminer son jeu.

Gang of Dragon

Le projet avait pourtant de séduire : une nouvelle licence centrée sur des gangs modernes, avec Ma Dong-seok (Don Lee) en tête d’affiche, et l’ambition de créer une sorte d’héritier spirituel à Yakuza. Mais visiblement, ça n’a pas suffi à sécuriser les fonds nécessaires pour aller au bout. En coulisses, Nagoshi Studio aurait tenté de trouver des partenaires pour reprendre le projet, voire racheter les coûts déjà engagés. Sauf que pour l’instant, rien de concret n’a émergé, et les derniers signaux n’incitent pas vraiment à l’optimisme, puisque le studio a supprimé sa chaîne YouTube, tous ses réseaux sociaux ainsi que ses vidéos liées au développement du jeu. Dans l’industrie, ce genre de nettoyage précède rarement une bonne nouvelle. Alors est-ce que c’est définitivement terminé ? Pas forcément, mais il faut rester prudent, compte-tenu de la conjoncture actuelle. Gang of Dragon pourrait peut-être trouvé d'autres financements pour rester en vie, mais pour l'heure, ça sent un peu le sapin...


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 24 avril 2026
9:24


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Gang of Dragon

Jeu : Action
Editeur : NetEase Games
Développeur : Nagoshi Studio
N.C.

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