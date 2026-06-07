Hideo Kojima & Geoff Keighley : un divorce consommé en public, qui ternit l'image du créateur de Metal Gear Solid

Depuis plusieurs années, Hideo Kojima semble s'éloigner progressivement de l'image du créateur visionnaire unanimement respecté qu'il incarnait autrefois. Entre son goût grandissant pour les collaborations avec les célébrités, ses projets toujours plus proches de l'industrie du divertissement hollywoodien et certaines prises de position parfois ambiguës, une partie du public a le sentiment que le développeur japonais a perdu une partie de ce qui faisait sa singularité. Le Summer Game Fest 2026 a d'ailleurs relancé les discussions autour de sa relation avec Geoff Keighley. Longtemps considérés comme très proches, les deux hommes n'ont pourtant pas affiché la même complicité qu'autrefois ces derniers mois. Depuis les Game Awards 2025, où Death Stranding 2 s'est incliné face à Clair Obscur Expedition 33, de nombreux internautes ont remarqué l'absence quasi totale d'interactions publiques entre Kojima-san et Geoff Keighley sur les réseaux sociaux. Certains fans sont même allés jusqu'à compiler les publications des deux hommes. Aucun partage notable du Summer Game Fest par Kojima, aucune interaction visible avec les annonces de Geoff Keighley, tandis que le créateur japonais a préféré apparaître à New York pour le Tribeca Festival plutôt qu'à Los Angeles pour l'événement incontournable du jeu vidéo. Une coïncidence pour certains, un signe de refroidissement pour d'autres.









Les réseaux sociaux ont même transformé cette situation en véritable feuilleton. Un tweet devenu viral évoquait récemment le « divorce » entre les deux personnalités du jeu vidéo. Fait intéressant, Geoff Keighley a lui-même participé à la plaisanterie en réagissant publiquement au message. Quelques heures plus tard, Hideo Kojima repartageait à son tour une publication faisant référence à cette supposée séparation, poussant Geoff à répondre avec un GIF particulièrement évocateur. Évidemment, aucune de ces interactions ne confirme officiellement une brouille, mais elles montrent au minimum que les deux hommes ont parfaitement conscience des rumeurs qui circulent depuis les Game Awards 2025. Et lorsque les principaux intéressés commencent eux-mêmes à jouer avec le mème, difficile de ne pas y voir un fond de vérité.





Et puis, l'image de Kojima s'est également retrouvée au cœur d'une autre polémique ces dernières semaines. Sa participation au projet artistique "Satellites II" aux côtés du réalisateur Nicolas Winding Refn pour Prada a suscité de nombreuses critiques. Le court-métrage promotionnel utilise des technologies d'intelligence artificielle pour mettre en scène les deux créateurs dans un univers de science-fiction. Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont dénoncé un résultat artificiel et décevant, estimant que Kojima, autrefois symbole d'innovation créative, se rapprochait désormais de pratiques qu'il semblait pourtant regarder avec prudence. Quelques jours après, pour essayer d'éteindre l'incendie, Hideo Kojima a affirmé lui-même ne pas être particulièrement intéressé par l'IA générative dans le domaine artistique. Dans plusieurs interviews récentes, il explique voir cette technologie davantage comme un outil d'assistance que comme un remplaçant de la créativité humaine. Un discours qui contraste avec l'image renvoyée par certaines de ses collaborations les plus récentes.







Bien sûr, rien ne permet aujourd'hui d'affirmer qu'une rupture existe réellement entre Geoff Keighley et Hideo Kojima. Mais entre l'absence remarquée du créateur japonais au Summer Game Fest, les spéculations autour des Game Awards 2025 et des choix créatifs qui divisent de plus en plus la communauté, une chose est certaine : Hideo Kojima ne fait plus l'unanimité. Et pour un auteur qui a longtemps été considéré comme intouchable dans l'industrie, c'est probablement la plus grande surprise de cette décennie.







