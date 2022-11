Hideo Kojima a convaincu l'actrice Shiori Kutsuna (Deadpool 2) pour son nouveau jeu

"





Le casting du prochain jeu de Hideo Kojima continue de s'étoffer. En effet, après avoir annoncé la présence d'Elle Fanning , le patron de Kojima Productions fait maintenant savoir que l'actrice Shiori Kutsuna participera elle aussi à son nouveau projet. Les fans de super-héros la connaissent sans doute déjà puisqu'elle incarne Yukio dand Deadpool 2. Naturellement, on ignore encore quel personnage Kojima-san lui a demandé d'incarner, ce dernier prenant un malin plaisir à entretenir le mystère.On rappelle que le jeu de piste a débuté au Tokyo Game Show 2022 avec une première silhouette (accompagnée de la mention "Who Am I ?") qui, à la PAX, laissa donc place à Elle Fanning. Dans la foulée, Hideo Kojima tweeta une nouvelle ombre, mais avec cette fois-ci la mention "Where Am I ?" Maintentant que nous savons que Shiori Kutsuna fait partie de l'aventure, le roi du teasing continue de titiller notre curiosité avec un nouveau tweet. "De où à comment", peut-on lire.On rappelle que selon les dernières rumeurs, le bonhomme serait à l'oeuvre sur deux jeux. Le premier serait Death Stranding 2, tandis que le second est supposé être Overdose . Même si rien n'a été officialisé, il y a des chances que celui-ci soit la fameuse exclusivité dédiée à Microsoft. Et les ambitions semblent grandes puisqu'il compare son prochain jeu à un nouveau médium, maintenant qu'il dispose d'une technologie suffisamment puissante (le Cloud) pour réaliser son rêve . "Si ça marche, ça risque de changer le cours des choses non seulement dans l'industrie du jeu vidéo, mais aussi dans celui du cinéma, a-t-il expliqué récemment . Vos expérimentations peuvent très bien fonctionner, mais il y a une différence entre une petite expérience et une pratique qui devient un usage quotidien. [...]Tout est toujours plus difficile pour celui qui tente le premier, mais je veux être le premier et continuer de l'être.