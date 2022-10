L'actrice Elle Fanning confirmée dans le prochain jeu de Hideo Kojima, une annonce aux Game Awards ?

Elle Fanning to be in the next Hideo Kojima/Kojima Productions game (via @manfightdragon) https://t.co/9hH2se1fUe pic.twitter.com/BwtsjDl5vG — Wario64 (@Wario64) 7 octobre 2022

Le teasing initié par Hideo Kojima aura donc pris fin à la PAX Australia 2022 qui se déroule actuellement à Melbourne. En effet, après avoir scanné un QR Code, les visiteurs du salon ont pu découvrir que derrière la mystérieuse silhouette agitée par le patron de Kojima Productions depuis le Tokyo Games Show 2022 se cachait l'actrice Elle Fanning. Elle est notamment connue pour avoir interprété Alice Dainard dans le film Super 8, ou encore Cleo dans le long métrage Somewhere. Comme le signalent nos confrères d' IGN , aucun nom provisoire n'a été attribué au projet, si ce n'est le légendaire : "A Hideo Kojima Game".Nombreux sont les disciples de Kojima-san à se demander maintenant quand sera officialisé son prochain jeu. Et c'est tout naturellement vers les Game Awards 2022 que les regards se tournent compte tenu de l'amitié très forte qui existe entre le boss de Kojima Productions et l'animateur Geoff Keighley. Si l'on en croit les indiscrétions de l'insider Tom Henderson, le nouveau jeu de Hideo Kojima serait Overdose pour lequel l'actrice Margaret Qualley (qui incarne Mama dans Death Stranding) aurait d'ores et déjà donné son accord. En revanche, il n'est pas encore en mesure de dire si oui ou non Overdose est la fameuse exclusivité sur laquelle le bonhomme planche pour le compte de Microsoft.En effet, on rappelle que dans le cadre du Xbox & Bethesda Games Showcase de juin dernier, il avait annoncé collaborer avec la firme de Redmond sur un projet ambitieux. "Il y a un jeu que j'ai toujours rêvé de faire, avait-il notamment expliqué. Le genre de jeu que personne n'a encore vu, ni expérimenté. J'ai longtemps attendu le jour où je pourrai enfin commencer à le développer. Grâce à la technologie de pointe de Microsoft en matière de Cloud, et les nouvelles tendances au sein de l'industrie, je suis enfin en mesure de me lancer un nouveau défi et de proposer ce concept jamais vu jusqu'à présent. Cela prendra sans doute du temps, mais j'ai hâte de collaborer avec Xbox Game Studios et espère pouvoir vous donner des nouvelles à l'avenir."