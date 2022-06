Xbox : Hideo Kojima confirme travailler sur une exclusivité, tous les détails sur son jeu

Sans dévoiler la moindre image du projet en question, Hideo Kojima a profité du Xbox & Bethesda Games Showcase pour confirmer qu'il travaillait bel et bien sur une exclusivité Xbox avec le soutien de Microsoft. "Il y a un jeu que j'ai toujours rêvé de faire, a-t-il expliqué. Le genre de jeu que personne n'a encore vu, ni expérimenté. J'ai longtemps attendu le jour où je pourrai enfin commencer à le développer. Grâce à la technologie de pointe de Microsoft en matière de Cloud, et les nouvelles tendances au sein de l'industrie, je suis enfin en mesure de me lancer un nouveau défi et de proposer ce concept jamais vu jusqu'à présent."Avant d'ajouter : "Cela prendra sans doute du temps, mais j'ai hâte de collaborer avec Xbox Game Studios et espère pouvoir vous donner des nouvelles à l'avenir." Aucune précision supplémentaire n'a été communiquée, mais on rappelle que le jeu d'horreur Overdose a fuité il y a quelques jours . L'insider Tom Henderson a confirmé qu'il s'agissait bel et bien d'un jeu créé par Hideo Kojima, mais on ignore si c'est ce projet auquel le patron de Kojima Productions faisait allusion lors du Xbox & Bethesda Games Showcase.