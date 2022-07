Damien Rieu devient la risée d'Internet, voici les meilleurs tweets après ses fausses accusions envers Hideo Kojima

Damien Rieu en roue libre confond un assassin avec Hideo Kojima, sommité mondiale du jeu vidéo.

Vendredi 8 juillet 2022, Shinzo Abe, était assassiné en plein meeting électoral dans la ville de Nara. Mortellement touché par une arme de fabrication artisanale, l'ex-Premier Ministre japonais a été la cible d'un certain Tetsuya Yamagami, chômeur de 41 ans et ancien membre de la Force d’autodéfense maritime. Toutefois, sur le forum 4chan, des internautes ont affirmé que le tireur était un certain Samyueru Hydeo, partageant par la même occasion des photos de Hideo Kojima pour l'identifier. Le créateur de Metal Gear Solid s'est retrouvé au milieu d'une blague raciste qui fait croire que tous les Asiatiques se ressemblent tous. Seulement voilà, cette blague de très mauvais goût a malheureusement voyagé au-delà des frontières de 4chan, dont la réputation peu glorieuse n'est plus à démontrer, se retrouvant ainsi reprise par des médias officiels un peu partout dans le monde. En France, c'est Damien Rieux, politicien et membre du parti Reconquête! qui s'est fait avoir par la fake news en partageant les photos de Kojima en réponse à un tweet de Clémentine Autain du LFI, expliquant que "l'Extrême-Gauche tue !".Si Damien Rieux, lanceur d'alertes comme il se décrit dans sa bio Twitter, a pris Kojima pour le meurtrier de Shinzo Abe, ce n'est pas en surfant sur 4chan, mais en prenant en compte au sérieux le tweet troll de Georges Jordito, de son vrai nom Georges Matharan, un YouTubeur qui a notamment réalisé des vidéos pour Valeurs actuelles et le parti Reconquête. Du coup, avant que Rieux ne poste lui-même les photos de Kojima comme assassin de l'ex-Premier Ministre japonais, il avait retweeté le post de Georges Jordito qui avait légendé les clichés du créateurs de jeux vidéo par : "L’assassin de Shinzo Abe est Samyuero Hydeo, activiste d’extrême gauche"Si Damien Rieux s'est rendu compte de sa boulette en supprimant le tweet assez rapidement, il avait sans doute oublié que Internet n'oublie jamais et que des screens de son tweet n'ont pas manqué de le ridiculiser. Le politicien de 33 ans est depuis devenu la risée du web, à tel point que certains s'amusent maintenant à le parodier et à le tourner en ridicule. On a décidé de vous partager quelques uns des tweets les plus drôles, tandis que Hideo Kojima songe sérieusement à porter plainte en faisant une intervention officielle à partir de sa société Kojima Productions. “Nous ne tolérons pas une telle diffamation et envisageons de prendre des mesures juridiques dans certains cas”, a indiqué la société japonaise.