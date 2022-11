Overdose : le jeu d'horreur d'Hideo Kojima a fuité, du gameplay filmé à l'arrache par un mec torse-nu

Vídeo que vazou do novo jogo do kojima, overdose. pic.twitter.com/8KOj9UtWeP — Sanningames (@Sanningamesbr) 4 novembre 2022

Hideo Kojima n'a toujours pas officialisé Overdose mais l'étau semble se resserrer autour de ce qui est annoncé comme étant son futur jeu d'horreur. En effet, la fameuse vidéo sur laquelle Tom Henderson avait mis la main à quelques heures du Summer Game Fest 2022 en juin dernier vient de fuiter, et le contenu correspond en tout point à la description faite par l'insider. Effectivement, on peut y apercevoir l'actrice Margaret Qualley (qui incarne Mama dans Death Stranding) vêtue d'une robe bleue et déambuler dans un endroit obscur à l'aide d'une lampe torche, le tout à la 3e personne.La séquence se termine sur une sorte de jumpscare avec le message "Game Over". Et juste après, s'affiche la mention "A Hideo Kojima Game… Overdose". À noter qu'en bas à gauche de l'écran, une caméra est braquée sur la joueuse qui tient la manette, sans doute pour filmer la moindre de ses réactions. Compte tenu des nombreuses rumeurs qui circulent sur les projets à venir de Kojima Productions, il est nécessaire de faire le tri. Pour le moment, on ignore pour quel jeu Hideo Kojima s'est offert les services d'Elle Fanning et de Shiori Kutsuna . Death Stranding 2 ? Peut-être.Il y a aussi le jeu développé pour le compte exclusif de Microsoft et qui s'appuie sur la technologie du Cloud. Là non plus, rien n'a filtré, mais si l'on se fie aux récentes confidences du boss de Kojima Productions à The Guardian, et si c'est bien à ce jeu auquel il faisait référence, il faut visiblement s'attendre à quelque chose de révolutionnaire. Et enfin, il y a donc Overdose que personne, pour le moment, n'a formellement identifié comme étant l'exclusivité Xbox. Bref, il va falloir faire preuve de patience avant d'y voir plus clair. Peut-être que les Game Awards 2022 - qui auront lieu le 8 décembre - seront l'occasion d'assister à une annonce, l'animateur Geoff Keighley étant un grand ami de Hideo Kojima.