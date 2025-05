Physint : le prochain jeu d'espionnage de Kojima pas avant 2030, au mieux !

Hideo Kojima occupe pas mal l'espace médiatique en ce moment, et rien de plus normal à l’approche de la sortie de Death Stranding 2. Le créateur japonais multiplie les prises de parole, mais au-delà de l’actualité immédiate autour de Sam Porter Bridges, c’est un autre projet, encore lointain, qui commence à faire parler de lui : Physint, une nouvelle exclusivité PlayStation qui n'arrivera pas avant 2030. Le nom avait été lâché lors du State of Play de janvier 2024 et Hideo Kojima avait évoquéit une « nouvelle propriété intellectuelle », décrite comme un jeu d’action-espionnage de nouvelle génération, mêlant gameplay et narration à la frontière du cinéma. Mais les dernières déclarations du créateur, cette fois dans les colonnes du magazine Le Film Français, viennent apporter un éclairage bien plus concret sur l’état réel du projet.





« Cela va prendre encore cinq ou six ans », déclare Kojima, précisant que la production ne débutera réellement qu’après la sortie de Death Stranding 2. Autrement dit, il ne faut pas espérer voir Physint avant 2030, soit sur une génération de consoles qui n’a pas encore été dévoilée, mais dont on devine déjà qu’elle accompagnera ce futur titre sur PlayStation 6.











Death Stranding 2, Physint, puis le cinéma

On connaît le rapport passionné de Kojima-san avec le cinéma, qui ne lui rend pas aussi bien que lui le fait transparaître. L’homme n’a jamais caché qu’il aurait voulu devenir réalisateur, et toute son œuvre transpire cet héritage visuel et narratif. Mais avec Physint, l’ambition semble être de franchir un nouveau cap dans l’hybridation des formes. Déjà décrit comme un projet mêlant “jeu vidéo et film de façon transparente”, Physint s’annonce comme un manifeste créatif autant qu’une expérience ludique. Ce n’est pas un hasard si cette déclaration a été faite dans un média spécialisé cinéma, au moment même où le Festival de Cannes battait son plein. Kojima y a d’ailleurs glissé un autre souhait, plus personnel : “Peut-être qu’après Physint, je pourrai enfin me lancer dans un film. J’ai grandi avec le cinéma. Réaliser serait une sorte d’hommage.” Des propos qui confirment que Physint pourrait être son ultime grand projet vidéoludique, avant un glissement définitif vers le septième art.





Cette prise de parole laisse également entrevoir la hiérarchie actuelle des priorités chez Kojima Productions. Le développement actif de Physint attendra la finalisation de Death Stranding 2, prévu pour 2025. Quant à OD, le mystérieux jeu d’horreur développé avec Xbox et présenté comme une collaboration avec Jordan Peele, il a été totalement absent de cette interview. Le contexte de publication (centré sur la promotion de PlayStation) explique sans doute cette omission, mais elle traduit aussi une gestion compartimentée des projets par Kojima, selon leurs partenaires industriels.





Physint, ou le fantôme de Metal Gear ?

Difficile de ne pas faire le lien entre Physint et l’héritage laissé par Metal Gear Solid, d’autant plus que Kojima lui-même parle d’un “jeu d’action-espionnage”, un genre qu’il a profondément marqué. Faute de pouvoir récupérer sa saga iconique, aujourd’hui propriété de Konami, Kojima semble vouloir réinventer son propre code génétique, tout en s’en affranchissant juridiquement et narrativement. Mais cette volonté de réinvention se heurte à une donnée très concrète : le temps. Kojima a toujours été un perfectionniste. S’il annonce cinq ou six ans de développement, c’est qu’il anticipe un chantier long, ambitieux, techniquement exigeant — possiblement pensé comme l’un des premiers grands jeux d’une future génération de consoles.