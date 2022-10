Hideo Kojima compare son prochain jeu à un nouveau medium, du lourd à venir pour l'exclu Xbox ?

Xbox & Bethesda Games Showcase

Les rumeurs concernant les prochains jeux de Hideo Kojima ne cessent d'inonder la Toile, et cette fois-ci, c'est le maître du teasing himself qui s'est laissé aller à quelques confidences dans le cadre d'une interview accordée à The Guardian . "C'est comme s'il s'agissait d'un nouveau médium, a-t-il expliqué. Si ça marche, ça risque de changer le cours des choses non seulement dans l'industrie du jeu vidéo, mais aussi dans celui du cinéma." Un peu comme James Cameron et les films Avatar à venir, le patron de Kojima Productions attendait simplement qu'une technologie lui permette d'assouvir ses ambitions.Selon lui, tout dépend de l'infrastructure. "Vos expérimentations peuvent très bien fonctionner, mais il y a une différence entre une petite expérience et une pratique qui devient un usage quotidien", a-t-il souligné. Même s'il estime que sur un plan commercial, il est plus aisé de passer derrière, il a affirmé ne pas craindre d'essuyer les plâtres. "Tout est toujours plus difficile pour celui qui tente le premier, mais je veux être le premier et continuer de l'être", a-t-il affirmé. En lisant entre les lignes, on comprend que le jeu dont parle Kojima-san est vraisemblablement celui qu'il développe pour le compte de Microsoft et qui s'appuiera sur le Cloud."Il y a un jeu que j'ai toujours rêvé de faire, avait-il annoncé au. Le genre de jeu que personne n'a encore vu, ni expérimenté. J'ai longtemps attendu le jour où je pourrai enfin commencer à le développer. Grâce à la technologie de pointe de Microsoft en matière de Cloud, et les nouvelles tendances au sein de l'industrie, je suis enfin en mesure de me lancer un nouveau défi et de proposer ce concept jamais vu jusqu'à présent." Si l'on se fie aux dernières rumeurs, il devrait s'agir d'Overdose, alors que l'autre jeu en développement serait Death Stranding 2. Enfin, on a appris dernièrement que l'actrice Elle Fanning serait impliquée dans l'un des projets du bonhomme.