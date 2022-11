Hideo Kojima promet que Kojima Productions restera un studio indépendant, des sommes folles ont été proposées

En avril dernier, des rumeurs indiquaient que Kojima Productions était sur le point d'être racheté par Sony Interactive Entertainment dans l'optique de riposter à l'acquisition d'Activion Blizzard par Microsoft. Hideo himself avait alors dû intervenir par le biais de Twitter pour mettre fin à ces bruits de couloir. "Je suis désolé pour le malentendu, mais Kojima Productions a été et restera un studio indépendant", avait-il notamment déclaré Dans un nouveau numéro de son podcast Brain Structure , Kojima-san a tenu à rappeler qu'il n'avait nullement l'intention de s'allier avec qui que ce soit."Laissez-moi vous rappeler que nous sommes un studio indépendant. Nous ne sommes associés à personne et ne bénéficions d'aucun soutien financier", a-t-il souligné. Pourtant, à en croire le créateur de Metal Gear Solid, ce ne sont pas les occasions qui manquent. "Chaque jour, je reçois des offres de rachat du monde entier. Certaines d'entre elles affichent des sommes complètement folles mais je ne suis pas intéressé par l'argent, a-t-il indiqué. Je veux faire ce que j'ai envie de faire. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé ce studio. Tant que je serai vivant, je ne pense pas que j'en accepterai une."On rappelle que Hideo Kojima développe actuellement un projet pour le compte exclusif de Microsoft. Dans une interview accordée récemment à The Guardian , il a fait comprendre que son prochain jeu serait révolutionnaire sans pour autant préciser si c'était bel et bien celui destiné à la firme de Redmond. "C'est comme s'il s'agissait d'un nouveau médium, a-t-il notamment affirmé. Si ça marche, ça risque de changer le cours des choses non seulement dans l'industrie du jeu vidéo, mais aussi dans celui du cinéma." Mais quand on se remémore les propos qu'il a tenus lors de l'annonce au Xbox & Bethesda Games Showcase, ça ne laisse pas de place au doute."Il y a un jeu que j'ai toujours rêvé de faire, avait-il lâché . Le genre de jeu que personne n'a encore vu, ni expérimenté. J'ai longtemps attendu le jour où je pourrai enfin commencer à le développer. Grâce à la technologie de pointe de Microsoft en matière de Cloud, et les nouvelles tendances au sein de l'industrie, je suis enfin en mesure de me lancer un nouveau défi et de proposer ce concept jamais vu jusqu'à présent." Enfin, il y a également des chances que Hideo Kojima travaille sur Death Stranding 2 - même si rien n'a encore été officialisé - ainsi que sur un jeu d'horreur baptisé OVERDOSE.