PS5 : Sony sur le point de racheter Kojima Productions ? La grosse rumeur du jour

Ces derniers mois, l'industrie du jeu vidéo vit au rythme des rachats, le plus retentissant étant bien évidemment celui d'Activision Blizzard par Microsoft contre un chèque de 69 milliards de dollars . Sony Interactive Entertainment ne pouvait pas rester les bras croisés et a répondu en mettant la main sur Bungie (le studio historique de Halo qui est également derrière Destiny) et Haven Studio (le studio de Jade Raymond qui est surtout réputée pour avoir travaillé sur Assassin's Creed). On ne va pas se mentir, ces opérations sont moins clinquantes que celle réalisée par Microsoft, mais le constructeur japonais a prévenu que d'autres rachats étaient à prévoir par la voix de son président, Jim Ryan.Du coup, nombreux sont ceux à parier sur les studios que pourrait s'offrir Sony Interactive Entertainment, et ce n'est certainement pas la nouvelle bannière de PlayStation Studios qui va calmer les spéculations. En effet, si les adeptes des théories y attachent autant d'importance, c'est tout simplement parce que les visuels utilisés pour cette fameuse bannière ne concernent que des développeurs first party (Sucker Punch, Naughty Dog, Santa Monica Studio entre autres). Un utilisateur de ResetERA a remarqué que Concrete Genie a laissé sa place à Sam Bridges, le héros de Death Stranding. Il souligne que Demon's Souls fait également son apparition, mais on savait déjà que Bluepoint Games était désormais la propriété de Sony Interactive Entertainment Du coup, faut-il voir un futur rachat de Kojima Productions ? Rien n'est moins sûr, d'autant que l'on se souvient encore des bruits de couloir selon lesquels Hideo Kojima préparait un jeu exclusif à Microsoft. Et comme pour la bannière, la statuette Ludens présente dans le bureau de Phil Spencer (le patron de la division Xbox) était lourd de sens à en croire certains. Bref, tout ça pour dire que l'on peut voir des indices partout, et que la nouvelle bannière de PlayStation Studios ne cache peut-être rien du tout même si l'on connaît le lien fort qui existe entre Hideo Kojima et Sony.