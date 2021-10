Bluepoint : le rachat par Sony enfin officialisé, le studio spécialisé dans les remakes sur un jeu original

None of you saw this acquisition coming! 😊 — Hermen Hulst (@hermenhulst) 30 septembre 2021

Ça y est, c'est enfin officiel : le studio Bluepoint Games rejoint la famille PlayStation Studios, au même titre que Housemarque, Nixxes et Firesprite Games, les récentes sociétés qui ont été rachetées ces trois derniers mois. C'était un secret de polichinelle, puisque Sony Interactive Entertainment avait fait la boulette d'annoncer l'acquisition du studio en juin dernier. Hermen Hulst Head of PlayStation Studios, n'a d'ailleurs pas hésité à jouer sur le leak via un tweet de circonstance . C'est désormais 15 studios qui appartiennent au géant japonais et qui vont pouvoir développer des jeux exclusifs pour sa PS5, qui est évidemment le nerf de la guerre, Microsoft ayant opté pour la même stratégie depuis quelques années également.Si Bluepoint Games est considéré comme le studio spécialisé dans les remasters et les remakes de grande qualité, ce dernier planche cette fois-ci sur un titre original. Une annonce qui a été faite par le studio en personne dans la foulée au micro de nos confrères de IGN. Bien sûr, il est encore trop tôt pour savoir de quel jeu il s'agit, mais ça sera un vrai nouveau projet et non pas une nouvelle restauration d'un jeu culte d'antan. En revanche, à en croire les propos du studio, il s'agira d'une franchise déjà établie.

Pour notre prochain projet, nous travaillons actuellement sur du contenu original. Nous ne pouvons pas parler de ce que c'est, mais c'est la prochaine étape de notre évolution.

Une acquisition qui n'a pas tardé à faire réagir la communauté PlayStation qui se réjouit d'une telle arrivée, le studio étant réputé pour son travail de qualité. Basé à Austin au Texas, Bluepoint Games va voir son équipe grossir dans les années à venir, Sony Interactive Entertainment ayant de grandes ambitions pour ce dernier.