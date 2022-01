Sony rachète le studio Bungie (Halo, Destiny) pour 3.6 milliards de dollars, Microsoft les félicite

Deux semaines à peine après le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft pour la coquette somme de 68,7 milliards de dollars (arrondissons à 70 voulez-vous), c'est au tour de Sony Interactive Entertainment de bomber le torse et d'annoncer à son tour une grosse acquisition. C'est donc Bungie qui est tombé dans l'escarcelle de la famille PlayStation en ce lundi 31 janvier 2021 pour un montant proche des 3.8 millards de dollars. Une annonce retentissante qui a été présentée sur le PlayStation Blog, avec la belle illustration qui va avec, et qui précise que ce rachat ne changera en rien le business model du studio, qui restera totalement indépendant. Bungie conservera donc son indépendance, aussi bien dans sa direction que dans sa façon de faire. En gros, Bungie restera l'éditeur autonome qu'il est devenu après avoir quitté les jupons d'Activision en 2019 après une séparation qui a permis au studio de repartir avec la licence Destiny. De fait, il est nullement question de voir Destiny devenir une exclusivité PlayStation, l'idée étant de laisser au studio les pleins pouvoirs et de continuer à travailler en toute liberté. Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment s'est d'ailleurs exprimé sur le PlayStation Blog :





Je suis absolument ravi d'annoncer qu'un nouveau membre rejoindra la famille PlayStation ! Je suis fan de Bungie depuis de nombreuses années. J'ai admiré et apprécié les jeux qu'ils créent - et j'ai un grand respect pour leur habileté à créer des mondes que les joueurs veulent explorer encore et encore.



Bungie crée des jeux avec une technologie exceptionnelle qui sont extrêmement amusants à jouer. Ils ont également un dévouement inégalé envers les communautés qui jouent à leurs jeux, et tout le monde chez PlayStation et PlayStation Studios sera ravi de ce que nous pouvons partager et apprendre d'eux.





J'ai passé beaucoup de temps avec l'équipe senior de Bungie et il est clair que leur expérience et leurs compétences sont très complémentaires des nôtres. Nous serons prêts à accueillir et à soutenir Bungie au fur et à mesure de leur croissance, et j'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à cette équipe incroyable.