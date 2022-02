Après Bungie, d'autres rachats de studios sont à prévoir annonce le PDG de Sony

And Jim Ryan told me 'We should expect more' when it comes to further PlayStation acquisitions — Christopher Dring (@Chris_Dring) 31 janvier 2022

L'annonce hier soir du rachat de Bungie par Sony Interactive Entertainment , deux semaines seulement après celui d'Activision-Blizzard par Microsoft prouve une chose : que l'union fait la force. S'il a été précisé que le studio Bungie gardera sa totale indépendance et son business model (pour l'heure évidemment...), Jim Ryan, le CEO de Sony Interactive Entertainment, a pourtant précisé que d'autres rachats sont à prévoir prochainement. Une indiscrétion qui a été relayée par Christopher Ring, le journaliste de GamesIndustry.biz qui a pu s'entretenir avec lui et dont l'interview complète est accessible à cette adresse

J'ai déjà évoqué le souhait de faire grossier la taille de la communauté PlayStation et d'aller au-delà des consoles, notre cheval de bataille historique. Cela peut prendre de nombreuses formes. Nous commençons à passer au multiplateforme, vous l'avez sans doute remarquer. Nous avons une feuille de route agressive avec les services en direct. Et l'opportunité de travailler avec, et en particulier d'apprendre de personnes brillantes et talentueuses qui sont chez Bungie... Cela va considérablement nous aider à entreprendre le voyage dans lequel nous nous trouvons.



Attendez-vous à d'autres acquisitions de le part de PlayStation. Il y a d'autres manoeuvres à faire encore.

Sony comme Microsoft le savent, l'avenir ne peut se faire tout seul et plus les unions sont fortes et plus les chances de rester leader sur le marché sont importantes. Reste à savoir quels sont les autres studios susceptibles d'intégrer la famille PlayStation. D'aucuns citeront Square Enix ou bien encore Capcom, deux éditeurs qui ont l'habitude de travailler étoitement avec PlayStation depuis belle lurette, mais le rachat de Bungie est une manoeuvre tellement inattendue qu'on est désormais à l'abri de rien...