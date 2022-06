Overdose : s'agirait-il du jeu d'horreur d'Hideo Kojima ? La grosse rumeur du jour, 1ers détails

Margaret Qualley, celle-là même qui incarne Mama dans Death Stranding. Dans la séquence qui lui a été fournie par une source souhaitant (logiquement) conserver l'anonymat, il explique que le personnage de Margaret Qualley porte une robe bleue et déambule dans un couloir obscur à la troisième personne, équipé d'une lampe torche. Ce bref aperçu se conclurait sur un jumpscare accompagné du message : "Game Over." Et ensuite, on apercevrait : "A Hideo Kojima Game… Overdose."Même si Tom Henderson a déjà vu juste dans le passé, il est quand même préférable d'attendre une officialisation en bonne et due forme. Dans son papier publié sur Try Hard Guides , l'insider ajoute qu'il n'a pas été en mesure de vérifier si Hideo Kojima et Microsoft avaient conclu un accord, et si Overdose pourrait être cette fameuse exclusivité dont on parle depuis des lustres sur la Toile. Connaissant la forte amitié qui existe entre Geoff Keighley et Kojima-san, si le projet existe bel et bien, il n'est pas impossible que l'on en entende parler lors de la conférence d'ouverture du Summer Game Fest 2022 (9 juin, 20 heures). En tout cas, vu comment P.T. Silent Hills a marqué les esprits, nul doute qu'une telle annonce serait fracassante.