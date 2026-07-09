Dragon Ball Xenoverse 3 détaille ses mécaniques de gameplay, mais une modification majeure divise déjà les fans

Dragon Ball Xenoverse 3 ne sortira pas avant 2027, mais la machine promotionnelle est véritablement lancé ! Après une première vidéo il y a quelques semaines, on a droit aujourd'hui à une grosse vidéo de gameplay, qui en détaille les mécaniques, le fonctionnement de la personnalisation du personnage, ainsi que les différentes nouveautés prévues pour cette suite très attendue. Le jeu se déroulera dans une nouvelle période baptisée « Age 1000 », une époque située bien après les événements principaux de la série. Comme dans les précédents épisodes, les joueurs incarneront un personnage créé de toutes pièces, avec la possibilité de choisir leur race, leur apparence et leur style de combat. Autrement, la vidéo met en scène un avatar Saiyan surnommé J. Age, un clin d’œil au personnage créé par les fans lors de l’annonce du jeu. Après avoir quitté une base personnalisable servant de quartier général, le joueur rejoint une zone centrale où les utilisateurs pourront se retrouver en ligne avant de partir en mission.









Côté gameplay, les fondamentaux de la série Xenoverse restent présents : attaques légères et lourdes, déplacements rapides, projections, attaques spéciales et techniques ultimes, tout est là. Les joueurs devront toujours gérer leur Ki afin d’utiliser leurs capacités les plus puissantes et profiter des ouvertures laissées par leurs adversaires. La grande nouveauté vient du système de Connexion, présenté comme un élément central du gameplay et grâce à cette mécanique, les joueurs pourront créer des liens avec les héros emblématiques de l’univers Dragon Ball et utiliser leurs techniques, leurs compétences ou même leur style de combat. Cette connexion se traduit notamment par deux nouvelles mécaniques : Soul Assist et Soul Change. Le système Soul Assist permet d’invoquer temporairement un personnage légendaire pour obtenir son aide pendant un combat. Dans la vidéo, on voit Trunks et Vegeta qui popent pour soutenir le joueur en utilisant certaines de leurs attaques signatures. Le Soul Change va encore plus loin puisqu’il permet au joueur de prendre directement le contrôle du personnage invoqué pendant une durée limitée. Du coup, on peut devenir temporairement Trunks et profiter de ses capacités spécifiques, de ses attaques et de ses propres caractéristiques de combat.

Mais c’est une autre nouveauté qui fait actuellement beaucoup parler : la modification du système Awakening, qui correspond aux transformations emblématiques comme le Super Saiyan. Dans les précédents jeux Xenoverse, les transformations pouvaient être conservées aussi longtemps que le joueur disposait de suffisamment de ressources pour les maintenir. Dans Xenoverse 3, cette mécanique semble avoir été revue, puisque les transformations seront désormais limitées dans le temps. Dans la vidéo en question, l'avatar qui a été créé ne conserve sa forme Super Saiyan que pendant 60 secondes avant de revenir à son état normal. Une décision qui a immédiatement provoqué la colère d’une partie de la communauté, beaucoup considérant que la transformation est l’un des éléments les plus importants de l’identité Dragon Ball. Sur les réseaux sociaux et forums spécialisés, plusieurs joueurs estiment que ce changement va à l’encontre de l’évolution naturelle de la licence. Certains rappellent que dans l’univers Dragon Ball, plusieurs personnages ont appris à maîtriser leurs transformations jusqu’à pouvoir les maintenir sans limite, et demandent donc un système similaire pour les avatars créés par les joueurs. D’autres fans acceptent l’idée d’un système plus équilibré, mais réclament qu’une progression permette éventuellement de supprimer cette limite grâce à un système de maîtrise ou d’amélioration.

Malgré cette polémique, Dragon Ball Xenoverse 3 semble vouloir enrichir considérablement la formule originale. Le jeu permettra notamment de créer des équipes allant jusqu’à quatre combattants et proposera différents types de missions, allant des affrontements classiques en un contre un aux batailles massives contre plusieurs ennemis. Les joueurs pourront également personnaliser davantage leur avatar grâce aux attaques, compétences et styles récupérés auprès des grands guerriers de la licence. Plusieurs races jouables et leurs capacités spécifiques seront présentées plus tard par Bandai Namco un peu plus tard. Prévu pour 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, Dragon Ball Xenoverse 3 a encore largement le temps d’ajuster ses mécaniques avant sa sortie.