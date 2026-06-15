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Resonance A Plague Tale Legacy : 7 min de gameplay qui confirme le virage très action de la série

Resonance A Plague Tale Legacy : 7 min de gameplay qui confirme le virage très action de la série

Après une première présentation lors de la Summer Game Fest qui avait déjà surpris par son orientation plus musclée, Resonance A Plague Tale Legacy revient avec une longue séquence de gameplay de plus de 7 minutes qui permet de mieux comprendre la direction prise par Asobo Studio pour ce nouvel épisode. Et l'une des principales différences saute immédiatement aux yeux, c'est que Sophia n'est pas Amicia. Là où les précédents opus reposaient largement sur l'infiltration, la fuite et la survie, cette nouvelle héroïne apparaît beaucoup plus expérimentée et parfaitement capable de tenir tête à ses adversaires. La vidéo met ainsi en avant un système de combat nettement plus dynamique, avec une Sophia qui manie l'épée avec assurance et n'hésite pas à affronter plusieurs ennemis simultanément.

Ce changement de ton ne signifie toutefois pas que la série abandonne totalement son identité. Parce que au-delà des affrontements, cette séquence de gameplay montre aussi que l'exploration, les énigmes environnementales et les séquences plus discrètes occuperont toujours une place importante dans l'aventure. Plusieurs passages illustrent d'ailleurs Sophia en train d'observer son environnement, de résoudre des mécanismes ou d'utiliser la discrétion pour progresser. Si certains fans restent prudents face à cette évolution plus orientée action, ces nouvelles images montrent qu'Asobo ne compte pas transformer A Plague Tale en simple jeu de combat. L'objectif semble plutôt être d'offrir une expérience plus variée, en s'appuyant sur une protagoniste dont les compétences permettent d'aborder les situations différemment. Après, on va pas se mentir, on sait bien que l'action permet de mieux vendre un jeu que de l'infiltration pure... La sortie de Resonance A Plague Tale Legacy est attendue pour 2027 sans plus de précisions.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 15 juin 2026
14:05


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Resonance A Plague Tale Legacy

Jeu : Action/Aventure
Editeur : Focus Entertainment
Développeur : Asobo Studio
27 Août 2026
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