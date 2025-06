Resonance: A Plague Tale Legacy : 15 ans avant Amicia et Hugo, un nouvel épisode va prendre vie en 2026...

Asobo Studio n’a pas fini de fouiller les tréfonds de la Macula. Annoncé à l’occasion du Summer Game Fest, Resonance A Plague Tale Legacy viendra enrichir l’univers sombre et tragique de la saga A Plague Tale en 2026. Mais attention, il ne s’agit ni d’une suite ni d’un spin-off sans ambition. Non, c’est une plongée dans les origines du mal, un récit qui remonte quinze ans avant les événements d’Innocence, bien avant qu’Amicia ne prenne les armes pour protéger son petit frère. Ici, c’est Sophia, l’ancienne pirate croisée dans A Plague Tale Requiem, qui prend le relais. Du coup, direction une île oubliée, rongée par une légende antique, celle du Minotaure, d'autant qu'on apprend que Sophia n’est pas venue là par hasard. Quelque chose qui résonne en elle, au plus profond. La Macula, encore, mais de façon différente cette fois-ci.







Pas de gameplay pour cette annonce, mais des détails donnés par le communiqué de presse : Resonance A Plague Tale Legacy proposera un rythme plus offensif, plus soutenu aussi. Sophia sera capable d'esquiver, de parer, de riposter, et de s’adapter aux ennemis et à l’environnement. Elle pourra aussi manipuler un artefact mystérieux, le Prisme, qui semble être un outil aussi mystique que pratique, capable d’interagir avec les énigmes d’un labyrinthe mouvant. Mais ce n’est pas tout, puisqu'on apprend que le jeu s’articulera autour d’une double temporalité. En parallèle du périple de Sophia, le joueur découvrira une seconde trame narrative, ancrée dans l’Antiquité. Deux héros, deux époques, un même fil rouge : la Macula.

Prévu pour 2026 sur Xbox Series X|S (via Game Pass dès le jour de sa sortie), PlayStation 5 et PC, Resonance: A Plague Tale Legacy va tenter d'étendre le lore de la saga à d'autres personnages que Amicia et Hugo.