Tomb Raider Legacy of Atlantis promet des énigmes plus exigeantes et des pièges impitoyables

Repoussé de plusieurs mois afin de peaufiner son développement, Tomb Raider Legacy of Atlantis poursuit malgré tout sa campagne de communication. Depuis son annonce remarquée au Summer Game Fest 2026, le remake du tout premier Tomb Raider se dévoile régulièrement à travers une série de mini-documentaires consacrés à sa conception. Après avoir évoqué la vision artistique ou encore la modernisation de Lara Croft, Crystal Dynamics, Flying Wild Hog et Amazon Game Studios reviennent cette fois sur l'un des piliers de la licence, à savoir les énigmes et les pièges mortels, avec la promesse de retrouver l'esprit du jeu de 1996 tout en l'adaptant aux attentes des joueurs d'aujourd'hui.





Dans ce cinquième making-of, les développeurs expliquent avoir entièrement repensé la manière de construire les niveaux afin que l'exploration, le level design et les énigmes ne fassent plus qu'un. L'objectif est de proposer des puzzles qui s'intègrent naturellement à l'environnement et racontent une histoire, plutôt que de simplement bloquer la progression. Chaque région possédera d'ailleurs sa propre identité. En Grèce, les énigmes s'inspireront directement de la mythologie, en faisant référence à des divinités ou à des événements historiques, tandis que les niveaux situés en Égypte miseront davantage sur des mécanismes physiques et des systèmes d'ingénierie. « C'est la mythologie contre l'ingénierie », résume Michal Kuk, directeur créatif chez Flying Wild Hog.

Crystal Dynamics assure également avoir revu plusieurs énigmes emblématiques du jeu original afin de surprendre même les vétérans de la série. Les développeurs promettent surtout de ne plus guider excessivement le joueur, contrairement à ce que certains reprochaient à la trilogie reboot. Les indices visuels seront bien plus discrets et l'observation redeviendra essentielle pour progresser.









L'autre grande promesse concerne le retour des célèbres pièges mortels qui ont fait la réputation des premiers Tomb Raider. Plus nombreux, plus crédibles et plus dangereux, ils accompagneront constamment l'exploration et pourront parfois révéler le sort réservé aux aventuriers moins prudents afin de prévenir le joueur des dangers qui l'attendent. En parallèle de cette vidéo, les studios ont également dévoilé trois nouveaux concept arts illustrant plusieurs environnements inspirés de la Grèce et de l'Égypte. De quoi patienter jusqu'à la sortie de Tomb Raider Legacy of Atlantis, désormais attendue le 12 février 2027 sur PC, PS5, Xbox Series X|S et même Nintendo Switch 2.







