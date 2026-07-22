NBA 2K27 : Victor Wembanyama devient le 1er Français à apparaître sur la jaquette internationale de la série

Quelques jours après le retour de Kylian Mbappé sur la couverture d’EA Sports FC 27, un autre phénomène français s’offre une place de choix dans une grande licence sportive. Il s'agit ni plus ni moins que de Victor Wembanyama, qui devient le visage de l’édition Standard de NBA 2K27, une première pour un joueur français sur une jaquette mondiale de la série. Une reconnaissance symbolique pour le pivot des San Antonio Spurs, qui n’en finit plus de collectionner les distinctions depuis son arrivée en NBA. Après avoir été choisi en première position de la Draft 2023, puis élu Rookie de l’Année, Wembanyama continue d’écrire son histoire avec une nouvelle étape : devenir l’ambassadeur d’une franchise suivie par des millions de joueurs à travers le monde.





La présence du Français sur la jaquette n’est pas un simple coup marketing et il le mérite. Depuis son arrivée aux États-Unis, Wemby s’est imposé comme l’un des joueurs les plus suivis de la NBA, au point de devenir le premier joueur de l’histoire de la ligue à remporter le trophée de Défenseur de l’année à l’unanimité. Sa couverture de NBA 2K27 marque également une évolution pour la représentation française dans la franchise. Si Tony Parker avait déjà été mis à l’honneur sur l’édition française de NBA 2K16, Victor Wembanyama devient le premier Tricolore à figurer sur une édition mondiale du jeu. Un symbole fort pour un joueur qui représente aujourd’hui l’internationalisation grandissante de la NBA. Pour accompagner Wembanyama, 2K Games a choisi deux autres personnalités majeures du basket actuel. L’édition Deluxe mettra en avant Caitlin Clark, la meneuse de l’Indiana Fever, qui continue de transformer la visibilité du basket féminin depuis son arrivée en WNBA. De son côté, Derrick Rose sera la star de l’édition Ultra. L’ancien meneur des Chicago Bulls, plus jeune MVP de l’histoire de la NBA, effectue son retour sur une jaquette NBA 2K après son apparition sur NBA 2K13.

Trois éditions sont prévues au lancement :

Édition Standard – 69,99 € : Victor Wembanyama

Édition Deluxe – 99,99 € : Caitlin Clark

Édition Ultra – 149,99 € : Derrick Rose (édition limitée)

Les joueurs ayant opté pour les éditions Deluxe et Ultra pourront commencer leur carrière quelques jours avant la sortie officielle grâce à un accès anticipé prévu le 28 août 2026 à 18h00 (heure française). Quant à la sortie mondiale de NBA 2K27, elle est fixée au 4 septembre 2026 sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2.











