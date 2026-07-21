Avengers Doomsday : 503 millions de vues en 24h pour sa première bande-annonce

Marvel semble avoir retrouvé sa force de frappe. Après plusieurs années assez compliquées pour le MCU, Avengers Doomsday vient de signer un démarrage absolument colossal avec sa toute première bande-annonce. En seulement 24 heures, celle-ci a été visionnée 503 millions de fois en cumulant toutes les plateformes où il a été diffusé. Un score qui en fait tout simplement le deuxième meilleur lancement de l'histoire pour un trailer de cinéma. Seul Spider-Man Brand New Day, produit par Sony Pictures en partenariat avec Marvel Studios, fait encore mieux avec 719 millions de vues sur la même période. Cela dit, avec ses 503 millions de vues, la bande-annonce d'Avengers Doomsday devient le trailer le plus regardé de l'histoire de Disney en l'espace d'une journée, devant le teaser du Super Bowl de Deadpool & Wolverine, qui avait cumulé 365 millions de vues en 2024.









La campagne marketing du film avait d'ailleurs commencé dès le mois de décembre avec plusieurs courtes vidéos destinées à faire monter la pression. Mais cette première véritable bande-annonce, publiée le 20 juillet, marque le véritable coup d'envoi de la communication autour du blockbuster, quelques jours avant le Comic-Con de San Diego où Marvel devrait largement mettre le film à l'honneur. Il faut dire que Avengers Doomsday représente un tournant majeur pour le Marvel Cinematic Universe, puisqu'il s'agit du premier grand rassemblement des héros de la franchise depuis Avengers Endgame, sorti en 2019. Il y a déjà 7 ans. La bande-annonce donne un premier aperçu de l'affrontement qui attend les Avengers face au Docteur Doom, incarné par Robert Downey Jr., de retour dans le MCU dans un rôle totalement inédit. On y retrouve également de nombreux héros emblématiques, parmi lesquels Thor, Captain America, Black Panther, Ant-Man, Professor X, Magneto, Cyclope ou encore Gambit, confirmant l'ampleur du cross-over préparé par Marvel Studios.





Mais l'engouement ne se limite pas aux réseaux sociaux, puisque Disney a ouvert les préventes du film au moment de la diffusion de la bande-annonce, et les premiers chiffres sont déjà impressionnants. En une seule journée, 16,5 millions de dollars de billets auraient été vendus. Selon plusieurs sources proches du studio, de nombreuses séances en IMAX et autres formats premium affichent déjà complet pour les 17 et 18 décembre, poussant certains exploitants à ajouter de nouvelles projections pendant les fêtes de fin d'année. À titre de comparaison, les préventes du premier jour seraient deux fois supérieures à celles enregistrées par Deadpool & Wolverine, qui avait pourtant terminé sa carrière avec un démarrage à 211 millions de dollars au box-office américain. Prévu pour une sortie en salles le 18 décembre, Avengers Doomsday s'annonce déjà comme l'un des plus gros événements cinéma de l'année, aux côtés de L'Odyssée de Christopher Nolan et Spider-Man Brand New Day.



