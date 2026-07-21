Steam Machine : Valve veut éviter le piège des exclusivités console avec sa machine

Alors que la Steam Machine s'annonce comme une machine capable de venir marcher sur les plates-bandes des consoles traditionnelles, Valve ne compte visiblement pas reprendre les codes de l'industrie qu'elle cherche justement à bousculer. Contrairement à Sony, Microsoft ou Nintendo, la firme de Gabe Newell n'a aucune intention de garder certains de ses plus gros jeux uniquement pour son propre matériel. Parce que oui, cette question revenait sans cesse depuis l'annonce de la Steam Machine : est-ce que Valve pourrait profiter de son nouveau hardware pour faire de ses licences maison des arguments de vente incontournables ? Après tout, l'idée d'un Half-Life 3, d'un Portal 2 ou même d'un nouveau Team Fortress exclusif à la machine aurait largement de quoi attirer les joueurs. Mais selon Pierre-Loup Griffais, ingénieur chez Valve, ce n'est absolument pas la direction que souhaite prendre l'entreprise. Interrogé par Bloomberg sur la possibilité de proposer des jeux réservés à la Steam Machine, il explique que cette stratégie ne correspond pas à la philosophie du studio.









« Restreindre les endroits où les gens peuvent jouer à un jeu n'est pas un modèle que nous apprécions particulièrement. Ce qui nous intéresse davantage, c'est d'avoir tout le catalogue PC comme notre exclusivité de lancement », explique-t-il. Une réponse qui résume assez bien la vision de Valve et qui signifie que la Steam Machine n'est pas pensée comme une console classique avec son propre écosystème fermé, mais plutôt comme une nouvelle manière d'accéder à l'univers PC. L'objectif n'est donc pas de pousser les joueurs à acheter une machine pour obtenir quelques titres impossibles à trouver ailleurs, mais de proposer un accès plus simple et plus confortable à une bibliothèque déjà gigantesque. Cela signifie donc que, même dans l'hypothèse très attendue d'un éventuel Half-Life 3, Valve ne compte pas utiliser le jeu comme une arme commerciale pour imposer sa machine. Les joueurs n'auront pas besoin d'investir dans une Steam Machine pour découvrir les prochaines grandes productions du studio.





Reste maintenant une autre question : son prix. Car si Valve promet une approche différente des consoles traditionnelles, la Steam Machine pourrait aussi se positionner sur un segment plus premium. Et dans un contexte où le coût des composants continue d'augmenter, le véritable défi sera peut-être moins de convaincre les joueurs avec des exclusivités que de réussir à leur proposer une machine suffisamment attractive face aux PC classiques et aux consoles actuelles.



