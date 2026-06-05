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Steam Machine : Valve annonce la sortie pour cet été, mais en catimini

Steam Machine : Valve annonce la sortie pour cet été, mais en catimini

Sans conférence dédiée ni annonce tonitruante, Valve a confirmé que ses nouveaux appareils, la fameuse Steam Machine et le casque Steam Frame, seront commercialisés au cours de l'été 2026. L'information est apparue dans un billet de blog consacré aux programmes de compatibilité "Verified", où l'entreprise indique attendre avec impatience que les joueurs puissent découvrir leurs jeux sur ces nouveaux appareils après leur lancement estival. Cette confirmation d'un lancement estival suggère que la commercialisation pourrait intervenir dans les prochaines semaines, l'été débutant officiellement le 21 juin. Pourtant, Valve n'a toujours communiqué ni date précise ni tarif officiel et cette absence d'information alimente les spéculations, d'autant que le contexte économique a fortement évolué depuis l'annonce des appareils en 2025. La hausse des coûts des composants, notamment de la mémoire, a déjà eu des répercussions sur les prix du Steam Deck OLED.

Valve Software

 

Valve a aussi profité de cette publication pour détailler le fonctionnement du programme Steam Machine Verified, largement inspiré de celui du Steam Deck. L'objectif reste identique, c'est-à-dire garantir une expérience optimale dès le premier lancement grâce à une configuration des commandes adaptée et à des performances satisfaisantes avec les paramètres graphiques par défaut. La bonne nouvelle pour les développeurs comme pour les joueurs est que les milliers de jeux déjà certifiés sur Steam Deck devraient être compatibles avec la Steam Machine sans travail supplémentaire. Valve précise également que certains titres limités par la puissance du Steam Deck pourraient bénéficier de meilleures performances sur ce nouveau matériel, plus puissant. De son côté, le Steam Frame ne se limitera pas au streaming depuis un PC. Valve rappelle que son casque de réalité virtuelle dispose également de sa propre puissance de calcul et pourra exécuter certains jeux directement en mode autonome. Un programme de certification spécifique, baptisé Steam Frame Standalone Verified, permettra d'identifier les expériences optimisées pour une utilisation native sur le casque, à l'image de ce qui existe déjà pour le Steam Deck.

Valve Software

 

En attendant, lors de la présentation initiale, Valve indiquait vouloir positionner la Steam Machine dans une gamme tarifaire proche d'un PC équivalent assemblé par l'utilisateur. À l'époque, les estimations évoquaient un tarif aux alentours de 700 euros. Depuis, l'augmentation du coût des composants et l'évolution du marché rendent cette projection beaucoup moins certaine. Si la Steam Machine doit proposer une puissance supérieure à celle du Steam Deck OLED, son prix pourrait logiquement dépasser celui de la console portable de Valve.

Valve Software


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 5 juin 2026
10:36


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