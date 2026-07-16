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Crimson Desert ajoute le cross-save et décroche un prix pour sa technologie

Crimson Desert ajoute le cross-save et décroche un prix pour sa technologie

Pearl Abyss continue d'enrichir Crimson Desert avec des mises à jour régulières, et la dernière en date apporte une fonctionnalité que beaucoup de joueurs attendaient depuis le lancement, à savoir le cross-save. Désormais, il est possible de reprendre sa partie sur PS5, Xbox Series X|S, Steam ou encore l'Epic Games Store sans avoir à recommencer son aventure depuis le début. Comment ça fonctionne ? Concrètement, il suffit de lier son compte Pearl Abyss pour retrouver sa progression sur toutes les plateformes compatibles. Que vous passiez du PC à la console, ou inversement, votre sauvegarde vous suivra automatiquement, avec votre progression dans l'histoire, votre équipement et l'ensemble de votre aventure. Seule petite précision : les sauvegardes automatiques restent propres à chaque plateforme. Pour éviter toute mauvaise surprise, il faudra donc penser à effectuer une sauvegarde manuelle avant de changer de support. Cette fonctionnalité devrait surtout intéresser les joueurs qui possèdent plusieurs versions du jeu, mais aussi ceux qui envisagent d'en acheter une seconde à l'avenir. Et si d'avanture, Crimson Desert venait un jour à débarquer sur Switch 2, ce système permettrait notamment de poursuivre sa partie sans la moindre interruption.

Crimson Desert

En parallèle de cette mise à jour, Pearl Abyss peut également célébrer une belle récompense. Lors des Develop:Star Awards, le studio a remporté le prix de la Meilleure innovation technique grâce au BlackSpace Engine, son moteur graphique maison. Une distinction qui récompense les avancées technologiques les plus marquantes de l'industrie et qui place Crimson Desert devant des productions comme Death Stranding 2, DOOM The Dark Ages ou encore Ghost of Yotei. Le studio explique que cette récompense vient saluer le travail réalisé sur le BlackSpace Engine, développé spécialement pour donner vie à l'univers de Crimson Desert. Ce moteur permet notamment d'afficher un immense monde ouvert sans temps de chargement, tout en conservant un haut niveau de détails et une qualité visuelle particulièrement impressionnante.

Enfin, comme à chaque patch, cette mise à jour apporte également son lot de correctifs. Plusieurs bugs liés aux quêtes ont été corrigés, tout comme différents problèmes d'animation, de localisation, de son ou encore de comportement des PNJ. Rien de révolutionnaire de ce côté-là, mais de quoi rendre l'expérience un peu plus agréable au quotidien.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 16 juillet 2026
13:14


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Crimson Desert

Jeu : Action/RPG
Editeur : Pearl Abyss
Développeur : Pearl Abyss
19 Mar 2026
19 Mar 2026
19 Mar 2026

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