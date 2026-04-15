Crimson Desert : les ventes ont dépassé les 5 millions de copies, le nombre de joueurs Steam restent incroyablement haut

Et de cinq ! Pearl Abyss nous fait savoir à l'instant que Crimson Desert vient de dépasser les 5 millions d’exemplaires vendus en seulement 27 jours, un chiffre qui confirme l’intérêt massif autour du titre coréen et son lancement réussi sur le marché mondial. Au-delà des ventes impressionnantes, c’est aussi du côté de l’engagement des joueurs que le jeu impressionne, avec plus de 200 000 joueurs connectés simultanément chaque jour sur Steam, un niveau d’activité qui reste élevé plusieurs semaines après la sortie, signe que le jeu ne s’essouffle pas immédiatement comme c’est parfois le cas sur ce type de production. Dans un message adressé à la communauté, Pearl Abyss a tenu à remercier les joueurs, évoquant notamment les “Greymane”, le nom donné aux joueurs dans l’univers du jeu, qui explorent le monde de Pywel et participent activement au succès du titre depuis son lancement.









Mais surtout, ce chiffre des 5 millions en moins d’un mois prend une autre dimension quand on le remet en contexte : on parle d’une nouvelle licence, portée par un studio encore relativement méconnu du grand public occidental, et qui atteint en quelques semaines un objectif que Pearl Abyss s’était fixé pour rentrer dans ses frais. Autrement dit, le jeu est déjà, au minimum, rentable. À titre de comparaison, les chiffres de ventes de Assassin’s Creed Shadows restent encore flous à ce jour, tandis que Ghost of Yotei avait atteint environ 3,3 millions d’exemplaires… mais en trois mois. Alors oui, on est loin des chiffres complètement hors-normes de Black Myth Wukong avec ses 10 millions en trois jours et ses 25 millions en six mois, mais ça reste un lancement extrêmement solide, surtout pour une nouvelle IP, et peut-être le début d’une nouvelle franchise majeure.







