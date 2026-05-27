Lisuan LX 7G100 : la Chine a lancé sa carte graphique pour concurrencer NVIDIA et AMD, et c'est déjà un succès !

Petit à petit, la Chine fait son nid. Si le pays de Xi Jinping est devenu le premier pays vendeur de voitures électriques aujourd'hui, elle a bien l'intention de se développer aussi du côté du jeu vidéo. Et elle a décidé de poursuivre son offensive dans le secteur des cartes graphiques avec la Lisuan LX 7G100, première carte gaming entièrement conçue localement. Après près d’un an d’attente, Lisuan Technology a enfin ouvert les précommandes de ce GPU destiné au grand public, disponible à partir du 18 juin 2026. Et malgré des performances encore loin des standards imposés par NVIDIA ou AMD, l’accueil du marché chinois est déjà spectaculaire. Initialement présentée sous plusieurs références, la gamme a depuis été simplifiée autour des modèles LX Series. La LX 7G100 reste d'ailleurs la seule véritable carte orientée jeu vidéo, accompagnée de variantes professionnelles LX MAX, LX PRO et LX ULTRA, sachant que toutes reposent sur le même GPU 7G106, avec 12 à 24 Go de GDDR6 selon les modèles.









Sur le plan technique, la LX 7G100 embarque 12Go de GDDR6, un bus mémoire 192-bit, une interface PCIe 4.0 x16 et un TDP de 225 W. Elle est aussi compatible DirectX 12, Vulkan 1.3 et OpenGL 4.6, elle profite également du NRSS, la technologie d’upscaling maison de Lisuan. Le tout est proposé à 3 299 yuans, soit environ 450€. Côté performances, les premiers tests montrent une carte globalement proche d’une RTX 3060 dans certains benchmarks. En jeu, Cyberpunk 2077 tourne par exemple à 88 images par seconde en 1080p avec FSR 3 activé, là où une RTX 4060 dépasse largement les 200fps dans les mêmes conditions. Black Myth Wukong ou encore Forza Horizon 5 confirment également que le GPU chinois n'est pas encore au niveau de la concurrence. Pourtant, cela n’a pas empêché la carte de connaître un véritable succès commercial. Lisuan affirme avoir enregistré plus de 30 000 réservations en seulement 48 heures, tandis que la Founder Edition limitée à 1 000 exemplaires s’est écoulée quasi instantanément. Un engouement qui dépasse largement le simple rapport performances/prix.









Car la véritable réussite de la LX 7G100 est ailleurs, car il s’agit avant tout d’une démonstration technologique et symbolique. Architecture, pilotes, écosystème logiciel, tout a été développé en Chine et dans un contexte de tensions technologiques avec les États-Unis, beaucoup voient dans cette carte une alternative nationale crédible aux solutions de NVIDIA et AMD, même encore imparfaite. Lisuan est encore loin de rivaliser avec les géants du secteur, mais cette première étape montre qu’un marché existe pour soutenir une industrie graphique chinoise indépendante. Et au vu de la vitesse à laquelle le pays réduit son retard technologique, cette LX 7G100 pourrait bien n’être qu’un début.



















