Resident Evil 9 Requiem : une démo jouable est disponible, Capcom relance l'intérêt autour du jeu

Malgré les plus de 7 millions d’exemplaires écoulés pour Resident Evil 9 Requiem en seulement trois mois, Capcom continue d’entretenir l’engouement autour de son nouveau survival horror grâce à l’arrivée d’une démo jouable gratuite, désormais disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Mais sortir une démo trois mois après le lancement, c'est rarement anodin. Ça l'est encore moins quand ça coïncide avec la première promotion sur le titre depuis sa sortie. Car oui, à compter d'aujour'hui, on peut trouver le jeu à 55,99€ sur le PlayStation Store dans le cadre des Days of Play. L'occasion pour les non initiés de découvrir les deux approches principales du gameplay à travers les personnages de Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy. On rappelle que Capcom avait déjà sorti ce mois-ci une mise à jour gratuite ajoutant un mode roguelike, sobrement intitulé "Leon doit mourir à jamais". Une extension narrative est également en préparation, ce qui veut dire que le jeu est loin d'avoir fini de faire parler de lui.



