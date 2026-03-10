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Resident Evil 9 Requiem : un DLC solo est en préparation, d'autres bonus aussi

Resident Evil 9 Requiem : un DLC solo est en préparation, d'autres bonus aussi

Resident Evil Requiem a frappé fort dès sa sortie : en à peine quelques semaines, le 9ème opus de la saga a déjà dépassé les 5 millions d’exemplaires vendus, un score qui le place parmi les plus gros succès de Capcom de ces dernières années. L’accueil critique et public a été tout aussi impressionnant, avec des notes parmi les plus élevées jamais enregistrées sur Metacritic, tant du côté du Metascore que de celui des évaluations des joueurs. Fort de ce démarrage exceptionnel, Koshi Nakanishi, game director du jeu, a annoncé que Resident Evil 9 Requiem allait recevoir du contenu supplémentaire pour prolonger l’expérience : un mini-jeu prévu pour mai 2026 et un DLC solo narratif. Rien d'étonnant quand on connaît les habitudes de Capcom, qui avait déjà fait ça avec les précédents épisodes comme Resident Evil 7 et 8, en proposant du contenu additionnel après sa sortie initiale.

Resident Evil 9 Requiem

Dans une courte capsule vidéo publiée sur les réseaux officiels de la franchise, Koshi Nakanishi a commencé par annoncer un mode Photo, qui permettra aux joueurs d’immortaliser les décors et l’atmosphère oppressante du jeu. Mais le game director a également teasé un mini-jeu à venir en mai, sans en révéler le concept exact. Si l’on pense immédiatement au mode emblématique Mercenaires, où il s’agit de maximiser son score en éliminant un flux constant de zombies dans des arènes fermées, Nakanishi reste évasif, laissant planer le suspense quant à l’expérience proposée. Plus ambitieux encore, un DLC scénarisé est officiellement en préparation. Selon les propos de Nakanishi, cette extension permettra de plonger plus profondément dans les événements de Requiem, offrant aux joueurs de nouvelles perspectives sur les personnages et les intrigues du neuvième opus. Même si aucun détail concret n’a été dévoilé, les fans commencent déjà à spéculer : suivrons-nous Alyssa Ashcroft dans une aventure parallèle, Leon S. Kennedy dans un scénario inédit, ou un tout autre protagoniste ? Il va falloir prendre son mal en patience pour le savoir. 


Mais ce n'est pas tout, Capcom prévoit également des ajustements de gameplay et des correctifs pour améliorer l’expérience utilisateur. Le mode Photo et le mini-jeu devraient arriver dans les semaines à venir, tandis que le DLC narratif nécessitera plus de temps de développement.



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mardi 10 mars 2026
14:41


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Resident Evil 9 Requiem

Jeu : FPS
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
27 Fév 2026
27 Fév 2026
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27 Fév 2026

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