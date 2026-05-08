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Resident Evil 9 Requiem : le mode 'Leon Must Die Foerever' est dispo, voici ce qui vous attend

Resident Evil 9 Requiem : le mode 'Leon Must Die Foerever' est dispo, voici ce qui vous attend

Comme nous, vous avez trouvé l'expérience Resident Evil 9 Requiem beaucoup trop courte ? Pas de souci, Capcom a trouvé de quoi vous faire revenir dans le jeu, avec notamment des nouveaux modes en plus. Le studio japonais vient en effet de déployer une mise à jour gratuite sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 avec comme grosse nouveauté le mode « Leon Must Die Forever », débloqué une fois la campagne principale terminée. Les anciens de la série ne seront pas surpris de l'arrivée d'un tel mode qui a existé auparavant et pour les nouveaux qui débarquent, voici ce qu'il en retourne. En gros, Capcom recycle les zones déjà traversées dans l’aventure principale, mais les transforme en véritable zones de cauchemar, avec une difficulté accrue. Ennemis renforcés, chrono permanent, cinq niveaux de difficulté et progression qui change à chaque partie, oui il y a un côté rogue-lite dans ce mode « Leon Must Die Forever ».

 

En fait, le principe rappellera immédiatement les modes bonus cultes des anciens épisodes, sauf qu’ici, Capcom pousse le concept un peu plus loin. En éliminant des ennemis, Leon remplit une jauge spéciale qui débloque des capacités exclusives à ce mode. Certaines améliorent la puissance de feu, d’autres renforcent la survie ou modifient carrément le gameplay. Et comme l’ordre des zones ainsi que les bonus disponibles changent à chaque run, impossible d’apprendre le jeu totalement par cœur. C’est du roguelite assez léger dans sa structure, mais suffisamment dynamique pour donner une vraie excuse de relancer une partie encore et encore. 

Resident Evil 9 Requiem

Mais ce n'est pas tout, la mise à jour ajoute aussi plusieurs correctifs sur toutes les plateformes, mais surtout une nouveauté très attendue côté PC, à savoir le support complet des fonctionnalités de la DualSense. Les joueurs Steam et Epic Games Store peuvent désormais profiter des gâchettes adaptatives, du retour haptique et même des capteurs de mouvement de la manette PS5. Sinon, Capcom accompagne tout ça avec une avalanche de goodies, notamment une collection « Leon Must Die Forever », avec t-shirts, sweats et hoodies, pendant que les premiers amiibo Resident Evil de l’histoire arriveront le 30 juillet avec Leon S. Kennedy et Grace Ashcroft.

Au passage, Capcom rappelle que Resident Evil Requiem continue d’écraser les compteurs : plus de 6 millions d’exemplaires vendus depuis sa sortie. Propre.


Resident Evil 9 Requiem

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Resident Evil 9 Requiem


Resident Evil 9 Requiem


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 8 mai 2026
11:39


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Resident Evil 9 Requiem

Jeu : FPS
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
27 Fév 2026
27 Fév 2026
27 Fév 2026
27 Fév 2026

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