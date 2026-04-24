NEOGEO AES+ : le volume annuel prévu a été écoulé en 24h, SNK et Plaion prennent la parole

Le lancement de NeoGeo AES+ est en train de dépasser toutes les attentes, et pas qu’un peu. D’après Lars Wingefors, le co-fondateur d'Embracer Group (la maison-mère de Plaion), qui s'est fendu d'un post LinkedIn enthousiaste, le volume annuel prévu pour la console a tout simplement été écoulé en 24 heures. En une journée, Plaion a donc écoulé tout le stock qu'il avait prévu pour tenir toute une année. C'est évidemment un succès colossal et surtout inattendu, surtout pour une console qui fait son retour après avoir cessé d'exister en 2004. Certaines estimations parlent même d’environ 300 000 unités parties dès la première journée de pré-commandes, autant vous dire que personne n’avait anticiper un démarrage aussi impressionnant.



Etant donné la trend NeoGeo sur les réseaux sociaux, la multiplication des vidéos YouTube et les sujets récurrents sur Twitter, on imagine bien que SNK et Plaion ont eu le nez creux de relancer l'ancienne Rolls Royces des consoles. Au point même que la NeoGeo AES+ truste la première place des sites marchants comme Amazon US et Amazon France. Face à cet engouement colossal et mondiale, la production a déjà été revue à la hausse pour suivre la demande, preuve que l’engouement dépasse largement le cercle habituel des fans rétro. Et ce n'est pas vraiment un hasard, puisque la NeoGeo a longtemps été un fantasme pour les enfanst et les adolescents qui n'ont pas pu mettre la main sur une console qui fut jadis réservée à l'élite. Une sorte de revanche sur la vie.







Dans son message LinkedIn, Lars Wingefors explique que ce succès est aussi le travail d'Embracer qui a peut-être initié la démarche, puisque ces dernier évoque que le projet a été rendu possible grâce à ses équipes, mais aussi au soutien de SNK, qui a aussi été un point clé. Forcément, face à un tel succès, Lars Wingefors pense à la suite et évoque même le fait de regarder encore plus loin, et que des discussions autour de nouveaux jeux sont évoquées, ce qui laisse sous-entendre que la NeoGeo AES+ pourrait s’installer sur la durée. Qui l'eut crû ? Rendez-vous le 12 novembre pour voir si l’engouement tient sur la durée, mais pour l’instant, la Neo Geo AES+ démarre très fort.



