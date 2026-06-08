Marsupilami 2 : Microids annonce une suite avec 3 personnages jouables ! Voici le premier trailer avec du gameplay !

En 2026, notre ami le Marsupilami aura fait un come-back réussi au cinéma (plus de 7 millions d'entrées) et il s'apprête à revenir dans le jeu vidéo avec Marsupilami 2 Salsa Palombia, qui n'est autre que la suite du très chouette Marsupilami Le Secret du Sarcophage sorti en 2021 (15/20 coup de coeur dans les colonnes de Jeuxactu). C'est en effet en plein Summer Game Fest 2026 que Microids a annoncé son jeu, avec trailer et screenshots à l'appui. Toujours développé par Ocellus Services (qui nous a sorti un Les Schtroumpfs L'Epopée des Rêves bien sympathique lui aussi), ce nouvel épisode replonge les joueurs en Palombie, mais cette fois-ci avec plusieurs créatures à contrôler que sont Twister, Punch et Hope. Ils ne seront en effet pas de trop pour affronter cette étrange force liée à la Reine des momies, qui s’est répandue dans la jungle, et qui a transformé tous les animaux et habitants en danseurs incontrôlables, en plongeant la région dans un chaos visiblement rythmé. C'est le pitch du jeu, vous avez capté.









Le gameplay reste dans la continuité du premier jeu, à savoir un platformer basé sur la précision, le timing et l’élan des déplacements, mais cette suite ajoute une dimension plus poussée autour de la coopération et du switch entre personnages, puisque chaque Marsupilami dispose de compétences bien distinctes. Twister mise sur la vitesse et les dashs aériens, Hope sur les sauts et la mobilité verticale, tandis que Punch peut se transformer en boule pour rebondir sur les obstacles et franchir des zones dangereuses. Ce système encourage du coup une vraie lecture des niveaux et une approche plus expérimentale, où le joueur doit adapter son personnage en fonction des situations pour atteindre les collectibles ou débloquer des passages secrets.









Visuellement, Salsa Palombia reste fidèle à l’identité très colorée de la série (peut-être un peu trop d'ailleurs, on ne voit pas trop la diff' avec le jeu de 2021), mais on a gagné en revanche en richesse et en animation. Les environnements de jungle semblent plus vivants, plus détaillés aussi, et surtout entièrement construits autour de cette idée de rythme et de musique imposée par la malédiction. Le jeu promet cela dit d'alterner entre phases classiques de plateforme, passages plus techniques et petits puzzles de timing, avec une mise en avant plus nette de la coopération en duo, que ce soit en solo via le switch ou en coopération locale.





Bonne nouvelle pour les joueurs curieux : une démo est déjà disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch (oui la 1 seulement), permettant de tester directement les premiers niveaux de ce nouvel épisode. Dans tous les cas, le jeu final arrivera le 3 septembre prochain. Vous savez tout !



















