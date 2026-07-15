Fatal Fury City of the Wolves : Rick Strowd, Duck King, Kim Kaph Wan et Laocorn Gaudeamus confirmés en DLC !

À peine le deuxième Season Pass terminé avec l'arrivée de Kenshiro (Ken le Survivant), SNK prépare déjà l'avenir de Fatal Fury City of the Wolves. L'éditeur a publié un premier teaser consacré à la troisième année de contenu, confirmant le retour de plusieurs combattants emblématiques et même une surprise à laquelle personne ne s'y attendait. Quatre combattants ont d'ores et déjà été dévoilés, à savoir Rick Strowd, le boxeur indien charismatique de Real Bout 2 Fatal Fury, le DJ et dancebreaker Duck King, Kim Kaphwan, et surtout Laocorn Gaudeamus, principal antagoniste du film d'animation Fatal Fury. Et comme tout cela est présenté avec une séquence animée réalisée par Masami Ōbari, on peut dire que la boucle est bouclée.







SNK n'a toutefois pas encore détaillé le contenu complet de cette nouvelle saison. Si le studio conserve le même format que les deux précédents Season Pass, celui-ci devrait comprendre 6 personnages au total, ce qui veut dire que deux combattants restent donc à révéler. La présence d'au moins un personnage invité semble également probable, étant donné que le premier pass avait accueilli Ken et Chun-Li de Street Fighter, tandis que le deuxième s'est conclu avec Kenshiro de Hokuto no Ken. On vous tient évidemment au courant.















